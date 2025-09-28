Czy każdy Polak może być powołany do wojska? Wyjaśniamy

Pełnoskalowa rosyjska agresja na Ukrainę trwa już ponad trzy lata. Polska przeznacza coraz więcej środków na obronność. Co jakiś czas w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. W mediach pojawiają się również dyskusje o powołaniu do służby. Wiele osób zastanawia się, jakie warunki są określone dla poborowych. Czy każdy może zostać powołany?

Kto może być powołany do służby wojskowej?

Dwa podstawowe kryteria to wiek i stan zdrowia. Szczegóły opisane są w Ustawie o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 roku.

Zgodnie z jej art. 5 obowiązkowi pełnienia służby wojskowej podlegają obywatele polscy od 18. roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat. Zgodnie z powyższym seniorzy po przekroczeniu tego wieku są wyłączeni z powołania. Wyjątkiem objęci są oficerowie i podoficerowie, dla których maksymalny wiek to 63 lata.

Maksymalny wiek poborowego to 60 lat. Wyjątkiem są oficerowie i podoficerowie

Obowiązujące przepisy określają też szczegółowo wymogi dotyczące zdrowia powoływanego do służby. Decyzję o zdolności lub niezdolności do służby podejmuje komisja lekarska. Osoba w wieku poborowym może nie zostać powołana do służby, jeżeli nie pozwoli na to jej stan zdrowia.

Emeryci i osoby trwale niezdolne do pracy nie zostaną powołane

Ustawa określa maksymalny wiek poborowego. Osoby po przekroczeniu 60./63. roku życia nie zostaną obowiązkowo powołane. Mogą jednak same zgłosić się do służby w ramach różnego rodzaju form ochotniczych. Chętni zgłosić się mogą do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Przed powołaniem chronione są też osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny. Przed poborem chronione są również osoby, którym orzeczono trwałą niezdolność do pracy.

