Przywódca Stanów Zjednoczonych stwierdził niedawno – co jest wyraźną zmianą stanowiska administracji USA w tej sprawie – że Kijów w ramach rozejmu może liczyć na to, iż granice państwa pozostaną w tym samym miejscu, w jakim obecnie (i w jakim były przed wybuchem konfliktu zbrojnego, wywołanego przez Moskwę). Warto przypomnieć, że Rosjanie domagają się zaś, by ziemie, które zajęli podczas działań wojskowych, na stałe znajdowały się pod władzą Moskwy.

Trump stwierdził także wymownie we wpisie, że Rosja to „papierowy tygrys”.

Rzecznik Putina odniósł się do słów prezydenta Trumpa. „Rosja jest niedźwiedziem”

O słowa prezydenta Ameryki zapytano Dmitrija Pieskowa – rzecznika prezydenta Rosji. Przyznał on, że „Putin bardzo chwali pragnienia Trumpa w pomocy rozwiązania »ukraińskiego konfliktu«”. – Nasze wojska posuwają się naprzód na wszystkich frontach na Ukrainie, a dynamika wojny jest oczywista – stwierdził, cytowany przez agencję Reutera.

W opinii propagandysty przywódca USA jest przede wszystkim „biznesmenem”, któremu przyświeca konkretny cel. – Próbuje zmusić świat do kupowania amerykańskiej ropy i gazu po wyższej cenie – uważa Pieskow. Kąśliwe słowa Trumpa skomentował natomiast tak: – Rosja jest niedźwiedziem, a nie »tygrysem« i nie ma czegoś takiego jak »papierowy« niedźwiedź.

Przywódca USA o zestrzeliwaniu myśliwców. Trump jest na „tak”

Niedawno miało miejsce posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po zakończeniu obrad, w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, podczas konferencji prasowej (w której uczestniczył prezydent Wołodymyr Zełenski), Trumpa zapytano o zestrzeliwanie samolotów, które naruszają przestrzeń powietrzną (granice państw sojuszniczych NATO). Czy państwa powinny decydować się ich neutralizację? Głowa Ameryki odparła twierdząco.

– Tak, tak myślę – powiedział Trump. Zapytano go też o to, czy Stany Zjednoczone wspomogły by w kontekście obronnym członków NATO. Prezydent USA stwierdził, że „zależy to od okoliczności”.

