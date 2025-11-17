Dantejskie sceny w szkole. Rodzic rzucił się na dyrektorkę

W poniedziałek 17 listopada w szkole podstawowej w Gójsku w powiecie sierpeckim na Mazowszu zorganizowano zebranie dla rodziców. W trakcie wywiadówki doszło do skandalicznych wydarzeń. Jeden z rodziców zachowywał się wyjątkowo agresywnie. Mężczyzna nie reagował na prośby o uspokojenie się, dlatego na miejsce została wezwany policyjny patrol.

Skandal na zebraniu. Rodzic zaatakował nauczycielkę

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce okazało się, że 39-latek dopuścił się rękoczynów. – Z ustaleń policjantów wynika, że 39-latek po zwróceniu mu uwagi i wyproszeniu ze spotkania uderzył w twarz jedną z matek i popchnął dyrektorkę szkoły, która uderzyła o ścianę – relacjonowała na antenie TVN24 Katarzyna Krukowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

W związku z incydentem na miejscu musiała pojawić się również karetka pogotowia. Ratownicy medyczni najpierw przebadali matkę uczniów, która ucierpiała w wyniku uderzenia przez agresywnego rodzica. Badania przeprowadzono także u dyrektorki szkoły podstawowej.

55-letnia kobieta musiała zostać przetransportowana do szpitala w Sierpcu na dodatkowe badania medyczne. Jej stan jest stabilny, pozostaje przytomna.

Rodzic zaatakował dyrektorkę szkoły. Zatrzymała go policja

W tym samym czasie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania mężczyzny. Jak się okazało, jest to 39-letni mieszkaniec gminy Szczutowo. Po tym jak trafi w ręce policji, 39-latek nadal się nie uspokoił.

– Sprawca, od którego wyczuwalna była woń alkoholu, został zatrzymany. Mężczyzna zachowywał się agresywnie, dlatego nie było możliwości zbadania go alkomatem. Trwają z nim czynności – przekazała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Funkcjonariusze będą ustalać okoliczności zdarzenia.

