Wrze po decyzji ws. ferii zimowych. MEN podało nowe terminy

W tym roku szkolnym po raz pierwszy ferie zimowe zostaną zorganizowane na innych zasadach. Ministerstwo Edukacji Narodowej tłumaczyło, że zdecydowało się na zmiany, ponieważ od dłuższego czasu zabiegali o nie rodzice oraz samorządowcy.

Do tej pory ferie zimowe dla uczniów odbywały się w czterech turach. Teraz będą to trzy tury. Nie zmieni się jednak to, że przerwa od nauki potrwa dwa tygodnie, dokładnie tak samo jak w ubiegłych latach.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało daty

Tak będą wypadały ferie według nowego podziału:

od 19 stycznia do 1 lutego 2026 – dla województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego

– dla województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego od 2 do 15 lutego 2026 – dla województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego

– dla województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego od 16 lutego do 1 marca 2026 – dla województwa podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego i śląskiego

Część rodziców nie kryje obaw związanych z nowym układem ferii. Zwracają uwagę na fakt, że tak duża kumulacja dzieci mających wolne w tym samym czasie może wypłynąć na zwiększony ruch w miejscowościach turystycznych, a także wzrost cen noclegów i atrakcji. Przedsiębiorcy również narzekają, że zmiany wprowadzone przez MEN się na nich odbiją.

MEN w odpowiedzi na zarzuty wyjaśniło, że zmiana została wprowadzona na podstawie analizy liczby uczniów w poszczególnych województwach. – Zmiana ma zlikwidować problem tzw. ferii na zakładkę, gdy jedne województwa kończyły przerwę, a inne ją zaczynały, co powodowało m.in. weekendowe spiętrzenie turystów i ogromne korki na drogach – wyjaśniła na łamach Na Temat Ewelina Gorczyca, rzeczniczka MEN

Ferie zimowe 2027. Znamy terminy

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało, że również w roku szkolnym 2026/2027 ferie odbędą się w trzech turach. Tak będą wyglądały terminy:

18 stycznia – 31 stycznia 2027 : województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie;

: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie; 1 lutego – 14 lutego 2027: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie;

województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie; 15 lutego – 28 lutego 2027: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

