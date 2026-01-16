Ci uczniowie zaczną dziś ferie zimowe. Niedługo czeka ich kolejna przerwa

W poniedziałek 19 stycznia oficjalnie rozpoczęły się ferie zimowe dla uczniów z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Oznacza to, że wolne zacznie się już w piątek po zakończeniu lekcji. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży potrwają do 1 lutego. W tym roku wyjątkowo będzie mniej tur ferii zimowych – trzy, a nie cztery.

Tak MEN ustalił kalendarz roku szkolnego 2025/2026

Uczniowie z woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego na zimową przerwę będą musieli poczekać do 2 lutego. Będą się nią cieszyć do 15 lutego. Z kolei dzieci i młodzież z Podkarpacia, Lubelszczyzny, Wielkopolski, Śląska i woj. lubuskiego ferie zimowe będą mieli od 16 lutego do 1 marca.

Decyzję MEN ws. kalendarza roku szkolnego wielokrotnie krytykowali rodzice. Zwracali uwagę m.in. na uwagę na gigantyczne kolejki, niepewne warunki pogodowe w Polsce i rosnące koszty rodzinnych wyjazdów. Rodziców nie przekonywały również informacje, że zmiany spowodują rozładowanie natężenia ruchu turystycznego. Zmianami Ministerstwa Edukacji Narodowej byli także zaniepokojeni przedsiębiorcy. Format trzech tur ferii zimowych będzie też obowiązywał w 2027 r.

Ferie zimowe 2026 r. rozpoczęte przez I turę uczniów. Kiedy wiosenna przerwa świąteczna?

Po tegorocznej przerwie zimowej na kolejną uczniowie poczekają do 2 kwietnia. Wiosenna przerwa świąteczna potrwa do 7 kwietnia. Uczniowie szkół podstawowych mogą liczyć na przerwę z okazji egzaminu ósmoklasisty. Analogicznie będzie z młodzieżą z młodszych klas szkół średnich w związku z obowiązkowymi pisemnymi maturami.

Maturzyści rok szkolny zakończą 24 kwietnia, a wakacje zaczną niemal miesiąc później po egzaminach dojrzałości. Wolny będzie też 4 czerwca – Boże Ciało. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach odbędzie się 26 czerwca. Następnie zaczną się ferie letnie. Dzieci i młodzież do szkolnych ław tradycyjnie wrócą 1 września.

