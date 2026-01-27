Tak będzie wyglądać polska szkoła przyszłości? „Model mentoringowy fundamentem”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Tak będzie wyglądać polska szkoła przyszłości? „Model mentoringowy fundamentem”

Dodano: 
Grupa dzieci w wieku szkolnym
Grupa dzieci w wieku szkolnym Źródło: Shutterstock / roundex
Najbliższe pięć lat zdecyduje o tym, czy edukacja stanie się hamulcem, czy katalizatorem rozwoju społecznego. Perspektywa 2030 roku wymaga myślenia długofalowego, w którym kompetencje przyszłości, mentoring i świadome wykorzystanie technologii tworzą spójny model szkoły nowej generacji.

Perspektywa 2030 r. coraz rzadziej bywa traktowana w debacie publicznej jako odległa wizja, a coraz częściej jako realny punkt odniesienia dla decyzji podejmowanych tu i teraz. W edukacji oznacza to konieczność odejścia od myślenia reaktywnego, skupionego na doraźnych reformach programowych, na rzecz długofalowej strategii, która uwzględnia zarówno dynamikę zmian technologicznych, jak i głębokie przeobrażenia społeczne oraz gospodarcze. Szkoła przyszłości nie może być instytucją konserwującą stan wiedzy z przeszłości; musi stać się środowiskiem, które przygotowuje młodych ludzi do funkcjonowania w rzeczywistości niejednoznacznej, wielokulturowej i redefiniowanej przez nowe technologie, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich dobrostanu, motywacji oraz zdolności do radzenia sobie z presją i niepewnością.

Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.