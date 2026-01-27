Tak będzie wyglądać polska szkoła przyszłości? „Model mentoringowy fundamentem”

Perspektywa 2030 r. coraz rzadziej bywa traktowana w debacie publicznej jako odległa wizja, a coraz częściej jako realny punkt odniesienia dla decyzji podejmowanych tu i teraz. W edukacji oznacza to konieczność odejścia od myślenia reaktywnego, skupionego na doraźnych reformach programowych, na rzecz długofalowej strategii, która uwzględnia zarówno dynamikę zmian technologicznych, jak i głębokie przeobrażenia społeczne oraz gospodarcze. Szkoła przyszłości nie może być instytucją konserwującą stan wiedzy z przeszłości; musi stać się środowiskiem, które przygotowuje młodych ludzi do funkcjonowania w rzeczywistości niejednoznacznej, wielokulturowej i redefiniowanej przez nowe technologie, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich dobrostanu, motywacji oraz zdolności do radzenia sobie z presją i niepewnością.