Kalendarz nowego roku szkolnego. Oto najważniejsze daty dla maturzystów

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wydał w czwartek 20 sierpnia komunikat ws. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2027 roku. Część ustna matury z języka polskiego została rozłożona na 17 dni: 7-8, 10 – 13, 17 – 22, 24 – 26 oraz 28 i 29 maja. Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Podobnie wygląda sytuacja z j. mniejszości narodowych, obcymi nowożytnymi, łemkowskim oraz kaszubskim. Terminy ustalono od 6 do 31 maja, z wyjątkiem 9, 16, 23, 27 i 30 maja. Część pisemna egzaminu maturalnego zaczyna się 4 maja o godz. 9 poziomem podstawowym j. polskiego. Dzień później o tej samej porze i na tym samym poziomie uczniowie będą się mierzyć z matematyką.

6 maja maturzyści o godz. 9 będą pisać test z któregoś z języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego i łacińskiego na poziomie podstawowym. O godz. 14. będzie matura z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie podstawowym.

Matura 2027. Komunikat dyrektora CKE ws. harmonogramu egzaminów

6 maja o godz. 15:35 odbędzie się egzamin z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym. 7 maja o godz. 9 uczniowie będą się zmagać z testem z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. O godz. 14 będzie miała miejsce matura z historii muzyki na poziomie rozszerzonym. 10 maja odbędą się egzaminy z biologii (o godz. 9) i filozofii (godz. 14) na poziomie rozszerzonym.

11 maja o godz. 9 będzie miała miejsce matura z matematyki na poziomie rozszerzonym i o godz. 14. z j. rosyjskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. 12 maja o godz. 9 uczniowie zmierzą się z wiedzą o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14 z j. niemieckim na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. 13 maja to matury z chemii (godz. 9) i historii sztuki (godz. 14) na poziomie rozszerzonym.

14 maja o godz. 9. odbędą się testy z geografii na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14. z j. łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym oraz j. ukraińskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. 17 maja to matura z informatyki na poziomie rozszerzonym o godz. 9, a o godz. 14 z języków mniejszości narodowych, łemkowskiego oraz kaszubskiego na poziomie rozszerzonym.

Matury w 2027 roku. Kiedy egzaminy z części pisemnej i ustnej?

18 maja to testy z historii na poziomie rozszerzonym o godz. 9. i j. francuskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym o godz. 14. 19 maja odbędą się egzaminy z fizyki na poziomie rozszerzonym o godz. 9. i j. hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym o godz. 14. 20 maja będą miały miejsce matury z j. polskiego na poziomie rozszerzonym o godz. 9., a o godz. 14. z j. włoskiego poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

21 maja uczniowie będą się mierzyć z testami z biznesu i zarządzania (godz. 9) oraz historii tańca na poziomie rozszerzonym (godz. 14). Ostatnie egzaminy maturalne będą miały miejsce 14 maja: o godz. 9 z j. mniejszości narodowych na poziomie podstawowym i chemii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym. O godz. 10:35 odbędzie się test z fizyki w języki obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym.

O godz. 12:10 uczniowie będą pisać maturę z biologii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym, a o godz. 13:45 z historii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na poziomie rozszerzonym. Ogłoszenie wyników egzaminu naturalnego nastąpi 9 lipca, podobnie jak wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach.

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