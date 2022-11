Czy kartkówka/kolokwium to dobry sposób na ucznia/studenta?

nternauci mieli za zadanie zaznaczyć, która z wymienionych metod jest ich zdaniem motywująca, a która wręcz przeciwnie: odpytywanie, kartkówka, egzamin, rozwinięta ocena opisowa, słowna pochwała, presja kolegów, by być przygotowanym do zajęć oraz świadomość przydatności wiedzy w praktyce.

Zdaniem naszych czytelników do systematycznej pracy najbardziej motywują tradycyjne

kartkówki

i

egzaminy

(po88 proc.). Tuż za nimi uplasowało się

odpytywanie

(80 proc.). Widać więc, że respondenci wybrali metody tradycyjne, od dawien dawna stosowane w polskim szkolnictwie. Nie wszystkich jednak motywuje stresująca forma sprawdzania wiedzy. Jak zauważa jeden z internautów, „niektórych presja demotywuje – sam jestem przykładem;-P". Inny głos na forum: „nagradzanie jest najlepszym motywatorem, ponieważ tak jesteśmy nauczeni od dziecka, że coś za coś". Dlatego też równie często co odpytywanie w naszej ankiecie wybierano

słowne pochwały

. Zdecydowana większość (76 proc.) uważa, że motywująca jest

świadomość przydatności wiedzy w praktyce

. Ponad połowa internautów (58 proc.) zaznaczyła

rozwiniętą ocenę opisową

pracy. Podobnie było z

presją kolegów

, by być przygotowanym do zajęć, choć, jak zauważył jeden z respondentów: „w oczach innych studentów to raczej obciach się uczyć – lepiej mówić, że się nie jest przygotowanym do zajęć".