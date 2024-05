Europoseł PiS od lat zaskakuje spotami wyborczymi. Tym razem zatrzymał czołg

Karol Karski ubiega się o reelekcję do Parlamentu Europejskiego, startując z numeru 2 na liście PiS w okręgu podlasko-warmińsko-mazurskim. W kampanii wyborczej opublikował nowy spot.

Nowy spot Karola Karskiego. Europoseł PiS zatrzymuje czołg

„W Parlamencie Europejskim potrzeba przygotowanych merytorycznie, doświadczonych i skutecznych ludzi. Takich, którzy realnie potrafią zatrzymać ZŁO” – napisał Karol Karski w swoich mediach społecznościowych, prezentując nowy spot wyborczy.

Na nagraniu widzimy czołg jadący leśną drogą, głośno hałasując silnikiem. Na kolejnych ujęciach widzimy stojącego na środku polnej drogi europosła PiS, któremu towarzyszą typowe kojące dźwięki łąki. Kadry co chwila się przeplatają. W tle zaczyna grać klasyczna muzyka, a czołg wyjeżdża z lasu. Następnie, widząc Karskiego stojącego na środku drogi – czołg staje tuż przed nim.

– Zatrzymaliśmy zło już wiele razy. Zatrzymamy i teraz. Do tego potrzebujemy stabilnego i silnego zaplecza. Dlatego idę do Parlamentu Europejskiego – mówi Karski. Następnie w nagraniu widzimy Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o poparciu Karola Karskiego i prosi o głosy na niego.

Żubr rycerzem prezesa, a w tle Karski song

Karol Karski od lat znany jest z niekonwencjonalnych spotów wyborczych, które stały się wręcz jego znakiem rozpoznawczym. W 2014 roku polityk Prawa i Sprawiedliwości, sparodiował słynną swego czasu reklamę piwa i porównał się do żubra, używając prostego hasła „Żubr kandyduje z puszczy. Prof. Karol Karski. Skuteczny głos w Europie”. W rozmowie z „Wprost” tłumaczył wówczas, że uważa się za „nieco podobnego do tego sympatycznego zwierzątka”. – Przynajmniej z brody, tak w stu procentach nie chciałbym być do niego podobny – dodawał.

Podczas tamtej kampanii wyborczej po raz pierwszy można było usłyszeć także „Karski song”, czyli piosenkę wyborczą z jakże wpadającym w ucho tekstem „Wybierz, wybierz Karskiego, zagłosuj teraz na niego. Bo to jest gość, to jest człowiek jakich mało. Koleżanko i kolego, głosujmy na Karskiego”.

Przy kolejnych wyborach do Parlamentu europejskiego w 2019 roku, Karol Karski zaprezentował spot, w którym przebrany za walczącego z Krzyżakami rycerza, mówił o wyborach jako o bardzo ważnej bitwie, w której „zadecydujemy jaka ma być Polska na arenie europejskiej, skuteczna czy spolegliwa”.

Natomiast kadry z tego spotu zostały wykorzystane w kolejnej piosence wyborczej. Tym razem jej tekst brzmiał „Zaczyna pomysłem, kończy na sukcesach, nasz profesor Karski rycerzem prezesa! (...) W europarlamencie polskie racje wnosi, dla swoich wyborców sukcesy odnosi” – słyszymy.

Ciekawe, czy i w tym roku doczekamy się kolejnej wersji „Karski song”.

