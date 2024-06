Znamy pierwsze wyniki wyborów do PE. Skrajna prawica może świętować sukces

Między 6 a 9 czerwca obywatele państw członkowskich UE wybiorą nowych europosłów. W kadencji 2024-2029 Parlament Europejski będzie liczył 720 eurodeputowanych. Jako pierwsi do urn ruszyli Holendrzy, gdzie wybory do PE przeprowadzono w czwartek 6 czerwca.

Wybory do PE. Tak zagłosowała Holandia

Z najnowszego badania exit poll, którego wyniki opublikował holenderski nadawca NOS, zwycięzcą głosowania została koalicja Zielonej Lewicy (GroenLinks) i Partii Pracy (PvdA). Politykom z tej formacji ma przypaść 8 mandatów z 31, które Holandia posiada w Parlamencie Europejskim. - Partie proeuropejskie w Holandii poradziły sobie bardzo dobrze w tych wyborach, co stanowi wyraźny sygnał dla reszty Europy, że nie ma potrzeby współpracy z radykalną prawicą – powiedział w rozmowie z Euronews były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Siedem mandatów ma trafić do polityków Partii Wolności (PVV) Geerta Wildersa. Jeśli komisja wyborcza potwierdzi wyniki exit poll, skrajnie prawicowe i antyimigranckie ugrupowanie znacząco powiększy swoją reprezentację w PE. Do tej pory partia miała tylko jednego europosła, który uzyskał mandat po brexicie, gdy doszło do zmian w liczebności reprezentacji narodowych.

Czterech przedstawicieli w PE ma mieć Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Według exit poll po trzy mandaty przypadną D66 oraz Chrześcijańskim Demokratom. Dwóch europosłów ma mieć partia protestu BBB (Ruch Rolnik-Obywatel).

Frekwencja w wyborach do PE w Holandii wyniosła 47 proc., co oznacza wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu do wyborów z 2019 roku.

Wybory do PE – data

W zdecydowanej większości krajów UE wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Tego dnia zagłosują również Polscy. Nieco wcześniej – w piątek 7 czerwca – do urn ruszą Irlandczycy. Głosować zaczęli również Czesi, gdzie wybory potrwają w piątek i sobotę (7-8 czerwca). Przez trzy dni – od 6 do 9 czerwca swoich europosłów będą mogli wybierać obywatele Estonii.

