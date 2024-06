Najnowszy sondaż przed eurowyborami. Liderów dzielą 2 punkty proc.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów, którzy będą reprezentować nasz kraj przez kolejnych 5 lat. Na finiszu kampanii trwa zacięta walka, a kandydaci do Parlamentu Europejskiego organizują spotkania z wyborami w okręgach, z których startują.

Ostatnie tygodnie pełne były wydarzeń w krajowej polityce. Ucieczka byłego już sędziego Tomasza Szmydta czy zamieszanie związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej to tylko niektóre z nich. Choć budzące emocje zdarzenia nie mają bezpośrednio związku z postulatami, jakie niosą do Brukseli przyszli europosłowe, to ich działania mogę przekładać się na preferencje wyborcze.

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Najnowszy sondaż

Pracownia Opinia24 przeprowadziła badanie na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24. Poproszono w nim o wskazanie komitetu wyborczego, na którego kandydata rozważają głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Z nowego sondażu wynika, że 34 procent ankietowanych chce oddać swój głos na Koalicję Obywatelską. 32 procent deklaruje poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Podium w tym zestawieniu zamyka Konfederacja, która notuje 10-procentowe poparcie. 9 procent respondentów chce zagłosować na Trzecią Drogę (czyli koalicję Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowe pod przywództwem Władysława Kosiniaka-Kamysza).

Kolejne miejsce w tym badaniu zajmuje Lewica z wynikiem równym 8 procent. Na komitet Bezpartyjni Samorządowcy-Normalna Polska w Normalnej Europie głosować chce 2 procent badanych, natomiast 1 procent uczestników sondażu wskazało na inny komitet/komitet lokalny. Tyle samo badanych zamierza oddać głos na komitet Polexit. 3 proc. respondentów jest niezdecydowanych

Badanie zostało wykonane przez Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat w dniach 4-5 czerwca 2024.

