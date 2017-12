Żubroffka 2017 - laureaci

O nagrody w ośmiu konkursach walczyło 125 filmów, wybranych spośród prawie dwóch tysięcy zgłoszeń!

Festiwalowa publiczność tradycyjnie wybrała swój ulubiony film!

NAGRODA DZIKIEGO ŻUBRA – Nagroda Publiczności (5.000 zł), ufundowana przez PSS Społem Białystok dla filmu

JA I MÓJ TATA / ME AND MY FATHER

reżyseria: Alek Pietrzak, Polska 2017

Widzowie przyznali także Nagrodę w konkursie MUSIC VIDEO (2.000 zł) dla teledysku

TERRITORY zespołu THE BLAZE

reżyseria. The Blaze, Francja 2017

Jury w składzie: Qiu Yang, Marian Crisan, Gunhild Enger, Izabela Plucińska i Grzegorz Brzozowski przyznało natomiast następujące nagrody:

GRAND PRIX Festiwalu ŻUBROFFKA 2017 – Nagroda Dyrektora Białostockiego Ośrodka Kultury (8.000 zł) dla filmu

CIPKA / PUSSY

reżyseria: Renata Gąsiorowska, Polska 2016

Uzasadnienie Jury: Film w ciekawy i lekki sposób opowiada ważną historię o kobiecym ciele i seksualności. Jury jest pod wrażeniem silnego głosu reżyserki i jest pewne, że jej filmy dotrą do szerokiej publiczności na całym świecie.

I Nagroda w Konkursie Międzynarodowym OKNO NA WSCHÓD (2.000 zł) dla filmu

LÁTHATATLANUL / INVISIBLY

reżyseria: Áron Szentpéteri; Węgry 2017

Uzasadnienie Jury: Film nie tylko daje nam delikatny wgląd w unikalny świat ciemności, ale również przynosi nam intymność i poruszające poczucie niedoskonałości miłości.

Wyróżnienie w Konkursie Międzynarodowym OKNO NA WSCHÓD dla filmu

WRITTEN / UNWRITTEN

reżyseria: Adrian Silisteanu; Rumunia 2016

I Nagroda w Konkursie Międzynarodowym CAŁY TEN ŚWIAT (2.000 zł) dla filmu

RETOUCH

reżyseria: Kaveh Mazaheri; Iran 2017

Uzasadnienie Jury: Bardzo oryginalna historia o sumieniu i o retuszowaniu rzeczywistości.

Wyróżnienie w Konkursie Międzynarodowym CAŁY TEN ŚWIAT dla filmu

NEGAH / GAZE

reżyseria: Farnoosh Samadi; Iran 2017

I Nagroda w Konkursie Polskim STUDENCI (2.000 zł) dla filmu

PROCH / DUST

reżyseria: Jakub Radej, Polska 2017

Uzasadnienie Jury: Za połączenie poezji i mistrzowskiej wizualnej precyzji w portretowaniu fundamentalnych lęków egzystencjalnych.

Wyróżnienie w Konkursie Polskim STUDENCI dla filmu

PRZEDZIAŁY / INTERLINKS

reżyseria: Karol Starnawski; Polska 2016

I Nagroda w Konkursie Polskim NIEZALEŻNI (2.000 zł) dla filmu

PIERWSZY POLAK NA MARSIE / FIRST POLE ON MARS

reżyseria: Agnieszka Elbanowska; Polska 2017

Uzasadnienie Jury: Śmieszny, zabawny i poruszający! Zabiera nas w podróż po śmiechu i smutku głównego bohatera oraz po jego zdeterminowaniu i poświęceniu w drodze do bycia pierwszym Polakiem na Marsie.

Wyróżnienie w Konkursie Polskim NIEZALEŻNI dla filmu

DZIWNY PRZYPADEK / STRANGE CASE

reżyseria: Zbigniew Czapla; Polska 2017

Nagroda Najlepszy Dokument (2.000 zł) dla filmu

MERYEM

reżyseria: Reber Dosky; Holandia 2017

Uzasadnienie Jury: Interesujące spojrzenie na dramat wojny. Mocny film dokumentalny, pokazujący walkę kobiet.

Nagroda Najlepsza Fabuła (2.000 zł) dla filmu

NIC NOWEGO POD SŁOŃCEM / NOTHING NEW UNDER THE SUN

reżyseria: Damian Kocur; Polska 2017

Uzasadnienie Jury: Doskonale wykonany dramat, wypełniony kruchymi postaciami, w pięknym i naturalnym środowisku. Jury jest pod wrażeniem przekonującego i ludzkiego sposobu opowiadania historii o społecznej dynamice i poszukiwaniu miłości.

Nagroda Najlepsza Animacja (2.000 zł) dla filmu

O MATKO! / OH MOTHER!

reżyseria: Paulina Ziółkowska; Polska 2016

Uzasadnienie Jury: Film w perfekcyjny sposób stosuje animację w portretowaniu relacji między matką i synem oraz w odwróceniu ich ról. Zaskakiwał nas co chwilę.

Nagroda Najlepsze Zdjęcia (2.000 zł) dla filmu

NYO VWETA NAFTA

reżyseria: Ico Costa; zdjęcia: Hugo Azevedo; Portugalia/Mozambik 2017

Uzasadnienie Jury: Jesteśmy pod wrażeniem naturalistycznego, ale też pięknego obrazu, jaki stworzył ten film, a szczególnie nostalgicznego ciepła, które widzimy na ekranie.

Nagroda Najlepsza Muzyka (2.000 zł) dla filmu

NAJPIĘKNIEJSZE FAJERWERKI EVER / THE BEST FIREWORKS EVER

reżyseria: Aleksandra Terpińska; Polska 2017

Uzasadnienie Jury: Aby stworzyć film, trzeba wybrać muzykę, która spełni nasze intencje. Muzyka w tym filmie przekazuje najwyższe emocje i wypełnia idealnie koloryzm i dramatyzm historii.

Nagroda NEW EUROPE TALENT AWARD, ufundowana przez New Europe Film Sales dla najbardziej obiecującego twórcy z Europy Środkowej i Wschodniej (wyjazd na festiwal filmowy w Berlinie) dla filmu

LÁTHATATLANUL / INVISIBLY

reżyseria: Áron Szentpéteri; Węgry 2017

Uzasadnienie: Nagroda dla najbardziej obiecującego filmowca, który ma wyjątkowy i charakterystyczny głos.

Konkurs Międzynarodowy NA SKRAJU (filmy eksperymentalne i video-art)

Jury w składzie: Marija Razgutė, Dan Karo oraz Peter Budinský przyznało następujące nagrody:

I Nagroda w konkursie NA SKRAJU (2.000 zł) dla filmu:

LES ILES / ISLANDS

reżyseria: Yann Gonzalez; Francja 2017

Uzasadnienie Jury: To film, który sprzeciwia się naszym oczekiwaniom, zmienia nasze założenia o tym, jak powinno się interpretować związki. Mistyczna, tajemnicza, hipnotyzująca narracja prowadzona przez żądzę, miłość i pożądanie, przesuwa granicę gatunków. Nic nie pozostaje dziełem przypadku, każde połączenie między bohaterami ma swój precyzyjnie utkany cel.

Wyróżnienie w konkursie NA SKRAJU dla filmu

CURSE OF THE FLESH

reżyseria: Leslie Lavielle & Yannick Lecoeur; Francja 2016

Konkurs Polski AMATORZY

Jury w składzie: Kaja Klimek (przewodnicząca), Gabriela Sienkiewicz, Monika Piskurewicz, Filip Sokołowski, Urszula Domysławska i Jakub Chomkoprzyznało następującą nagrodę:

I Nagroda w Konkursie Polskim AMATORZY (2.000 zł) dla filmu

BED SIDE STORY

reżyseria: Michał Łubiński; Polska 2016

Uzasadnienie Jury: Nagradzamy dzieło, którego twórcy wykazali się odwagą, by stworzyć film absolutnie po swojemu. Podoba nam się to, że abstrakcja miesza się tu z absurdalnym humorem, a za krótką acz treściwą formą, stoi ogrom wykonanej pracy i techniczna sprawność. Michale Łubiński, prosimy cię, STAY WEIRD!

Wyróżnienia w Konkursie Polskim AMATORZY nie przyznano

W konkursie KIDS Jurorami były dzieci, które przyznały następujące nagrody:

Nagroda w kategorii KIDS 5+ (2.000 zł) dla filmu

POSOKH / MAGIC HOCK

reżyseria: Alexaey Alexeev; Rosja 2016

Nagroda w kategorii KIDS 7+ (2.000 zł) dla filmu

OUR WONDERFUL NATURE: THE COMMON CHAMELEON

reżyseria: Tomer Eshed; Niemcy 2016

Nagroda w kategorii KIDS 9+ (2.000 zł) dla filmu

film LILI DANS LES NUAGES / LILI WITHIN THE CLOUDS

reżyseria: Toma Leroux; Francja 2017

Nagroda w kategorii KIDS 11+ (2.000 zł) dla filmu

DEBOUT KINSHASA! / GET UP KINSHASA!

reżyseria: Sébastien Maitre; Francja, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej 2016

Nagroda w kategorii KIDS 15+ (2.000 zł) dla filmu

THE CATCH

reżyseria: Holly Brace-Lavoie; Kanada 2017