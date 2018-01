Oscary 2018 - nominacje

NAJLEPSZY FILM

"Tamte dni, tamte noce” // "Czas mroku" // "Dunkierka" // "Uciekaj!" // "Lady Bird" // "Nić widmo" // "Czwarta władza" // "Kształt wody" // "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Tamte dni, tamte noce - Call Me by your name

REŻYSERIA

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Christopher Nolan - "Dunkierka"Jordan Peele - "Uciekaj!"Guillermo del Toro - "Kształt wody"Greta Gerwig - "Lady Bird"Paul Thomas Anderson - "Nić widmo""Tamte dni, tamte noce""Disaster Artist""Logan: Wolverine""Gra o wszystko""Mudbound"SCENARIUSZ ORYGINALNY

"I tak cię kocham"

"Uciekaj!"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Powiedziałem „Wyjdź!"

AKTORKA

Sally Hawkins - "Kształt wody"

Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Meryl Streep - "Czwarta władza"

AKTOR

Timothee Chalamet - "Tamte dni, tamte noce"

Daniel Day-Lewis - "Nić widmo"

Daniel Kaluuya - "Uciekaj!"

Gary Oldman - "Czas mroku"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Mary J. Blige - "Mudbound"

Allison Janney - "Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Lesley Manville - "Nić widmo"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Octavia Spencer - "Kształt wody"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Willem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Richard Jenkins - "Kształt wody"

Christopher Plummer - "Wszystkie pieniądze świata"

Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Loveless - Cannes 2017

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Fantastyczna kobieta""Niemiłość""The Square""Dusza i ciało"

"The Insult"

The Square - Cannes 2017

DOKUMENT

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Visages, villages"

"Ikar"

"Ostatni w Aleppo"

"Strong Island"

ANIMACJA

PIOSENKA

MUZYKA

ZDJĘCIA

MONTAŻ

EFEKTY SPECJALNE

"Dzieciak rządzi""Coco""Breadwinner""Ferdinand""Twój Vincent"Mighty River - "Mudbound"Mystery of Love - "Tamte noce, tamte dni"Remember me - "Coco"Stand Up For Something - "Marshall"This is me - "Król rozrywki""Dunkierka""Nić widmo""Kształt wody""Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi""Trzy billboardy za Ebbing Missouri""Blade Runner 2049""Czas mroku""Dunkierka""Mudbound""Kształt wody""Baby Driver""Dunkierka""Jestem najlepsza. Ja, Tonya""Kształt wody""Trzy billboardy za Ebbing, Missouri""Blade Runner 2049""Strażnicy Galaktyki vol. 2""Kong: Wyspa Czaszki""Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi""Wojna o planetę małp"

Po nitce do kłębka - Blade Runner 2049

DŹWIĘK

MONTAŻ DŹWIĘKU

"Baby Driver""Blade Runner 2049""Dunkierka""Kształt wody""Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi""Baby Driver""Blade Runner 2049""Dunkierka""Kształt wody""Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi"

Kong: Wyspa Czaszki - powrót króla

SCENOGRAFIA

KOSTIUMY

CHARAKTERYZACJA

"Piękna i Bestia""Blade Runner 2049""Czas mroku""Dunkierka""Kształt wody""Piękna i Bestia""Czas mroku""Nić widmo""Kształt wody""Powiernik królowej""Czas mroku""Powiernik królowej""Cudowny chłopak"

Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"DeKalb Elementary""The Eleven O'Clock""My Nephew Emmett""The Silent Child""Watu Wote: All of Us""Edith+Eddie""Heaven Is a Traffic Jam on the 405""Heroin(e)""Knife Skills""Traffic Stop""Dear Basketball""Garden Party""Lou""Negative Space""Revolting Rhymes"