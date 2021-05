Jest zgoda Komisji Europejskiej na szczepienia dzieci powyżej 12. roku życia

Stella Kyriakides, unijna komisarz ds. zdrowia przekazała, że Komisja Europejska dała zielone światło do szczepień nastolatków z grupy wiekowej 12-15 lat. Mają one być szczepione tylko i wyłącznie preparatem Pfizera. W gestii poszczególnych krajów członkowskich jest decyzja, czy zdecydują się na szczepienia młodszych nastolatków.

twitter

Decyzja Rady Medycznej

Wcześniej Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim po po posiedzeniu, które odbyło się 31 maja, rekomendowała szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Pfizera. Prof. Horban w wywiadzie dla wp.pl przyznał, że szczepienia tej grupy wiekowej powinny ruszyć jak najszybciej, możliwe, że jeszcze w czerwcu. – Istniejący system punktów szczepień pozwala dołączyć każdą grupę, która jest potencjalnym kandydatem do szczepienia, w związku z tym dzieci takoż. Do rozważenia jest, czy nie zorganizować tych szczepień w szkole lub też w okolicy szkoły – powiedział profesor.

Europejska Agencja Leków (EMA) w piątek 28 maja zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw COVID-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

Czytaj też:

Australijskie władze zaniepokojone zakażeniem koronawirusem. Nie mogą znaleźć źródła infekcji