Adam Niedzielski będzie rekomendował przedłużenie obostrzeń. Do kiedy?

W poniedziałek 14 grudnia przed godz. 12:00 rozpoczęło się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z m.in. premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem zdrowia. Spotkanie dotyczyło „Narodowego Programu Szczepień”.

Koronawirus w Polsce. Obostrzenia zostaną przedłużone?

Po rozmowach Adam Niedzielski zabrał głos na zorganizowanej konferencji prasowej. Minister zdrowia zapowiedział, że będzie rekomendował przedłużenie trwania wprowadzonych w odpowiedzi na koronawirusa obostrzeń.

Będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a szczególnie tych obostrzeń, przyjrzenie się im, przeanalizowanie, które dotyczą okresu feryjnego. Tak, żebyśmy na ferie rzeczywiście zostali w domu i spędzili je bezpiecznie – stwierdził szef resortu zdrowia.



Polityk dodał, że w jego ocenie taka decyzja miałaby przyczynić się do uniknięcia trzeciej fali epidemii. Na zakończenie Adam Niedzielski przekazał, że będzie rekomendował przedłużenie trwania obostrzeń „co najmniej do 17 stycznia”.

Restrykcje na sylwestra? Wojciech Andrusiewicz komentuje

Kilka godzin wcześniej Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej poinformował, żeby nie nastawiać się na huczne świętowanie nadejścia 2021 roku. – Jesteśmy na linii z premierem, z KPRM w sprawie ustaleń tego, jak ma wyglądać nasza rzeczywistość w związku z obostrzeniami po 27 grudnia, bo pamiętajmy, że okres obostrzeń obecnych obowiązuje nas do 27 grudnia. Od razu nadmieniam, tak jak przy każdej okazji to czynię. Nie spodziewajmy się, że sylwestra spędzimy w jakikolwiek sposób wystrzałowo. Raczej będzie to w gronie najbliższej rodziny – stwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia.