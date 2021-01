W piątek 22 stycznia odbyła się konferencja prasowa Michała Dworczyka. Szef KPRM przedstawił proces realizacji Narodowego Programu Szczepień.

– Zgodnie z umową zawartą przez KE, do Polski do końca pierwszego kwartału trafią szczepionki, dzięki którym będziemy mogli zaszczepić 3 mln 100 tys. pacjentów – powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień. Michał Dworczyk podkreślił, że z powodu ograniczeń dostaw szczepionek do kraju niemożliwe będzie zaszczepienie większej liczby osób w tym terminie. Jednocześnie polityk przekonywał, że system ma dużo większą wydolność, a na ostateczny przebieg procesu szczepień w kraju wpływa dystrybucja szczepionki przez producentów.

Szczepienia w Polsce. Zostało 150 tys. wolnych terminów do końca marca

– Na godz. 10 (...) w całej Polsce zostało już tylko 150 tys. wolnych terminów i bardzo często są to pojedyncze terminy. W wielu miastach, jak Warszawa, w innych ośrodkach, mniejszych miejscowościach, już wolnych miejsc nie ma – przekazał Michał Dworczyk na konferencji prasowej, a słowa polityka cytuje Polsat News.

W piątek 22 stycznia rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 70. roku życia.

