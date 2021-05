Paszport covidowy. Gut-Mostowy: System może ruszyć jeszcze w czerwcu

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii dodał, że to ważne rozwiązanie nie tylko dla Polaków, którzy chcieliby wyjechać za granicę, ale też dla dużej części polskiej branży turystycznej poszkodowanej przez pandemię. – Polska zgłosiła swój akces, jesteśmy gotowi, by w połowie czerwca nasz kraj znalazł się w gronie tych państw UE, które wspólnie podejmą decyzje związane z respektowaniem zielonego certyfikatu – wskazał wiceminister rozwoju, pracy i technologii, który uczestniczył w piątkowym spotkaniu ministrów turystyki Unii Europejskiej.

– Dzisiejsze spotkanie min. ds. turystyki UE poświęcone było dyskusjom nad strategią rozwoju turystyki na lata 2030-2050 w wymiarze społecznym, ekonomicznym i ekologicznym – powiedział. Dodał, że pojawiły się ważne wątki związane z bieżącymi problemami, przed którymi stoi turystyka w UE. – Chodzi o tzw. cyfrowy, zielony certyfikat – dokument ułatwiający podróżowanie: fakt zaszczepienia przeciw COVID-19, przebycia choroby, a także posiadania aktualnego testu – wskazał.

Zielony certyfikat - od kiedy może obowiązywać?

Według Guta-Mostowego dla krajów żyjących z turystyki, jak Grecja, Chorwacja, ale też dla Polski byłoby to istotne rozwiązanie dla turystów zagranicznych chcących odwiedzić nasz kraj. To także ważne rozwiązanie dla dużej części polskiej branży turystycznej poszkodowanej przez pandemię. Zdaniem wiceministra uruchomienie paszportów to "kwestia przetrwania dla tych regionów, gdzie turystyka zagraniczna miała duże znaczenie, czy też w takich miastach jak np. Kraków, Wrocław, Gdańsk, gdzie turystyka opiera się w znacznej mierze na gościach zagranicznych".

Jak powiedział Gut-Mostowy, według roboczych ustaleń na poziomie europejskim, w połowie czerwca miałby być gotowy pod względem technologicznym cały system związany z certyfikatami we wszystkich krajach UE, tak aby 21 czerwca można byłoby go uruchomić.

Czytaj też:

CDC: Zaszeczepieni nie muszą martwić się o maski i dystans społeczny