Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat. Rzecznik MZ podał orientacyjny termin

Wypowiedź rzecznika Ministerstwa Zdrowia z konferencji prasowej cytuje Polska Agencja Prasowa. Wojciech Andrusiewicz wskazał, że we wrześniu, zgodnie z zapewnieniami, Europejska Agencja Leków ma wydać rekomendacje dotyczące szczepienia dzieci w przedziale wiekowym 5-12 lat. Jeszcze w tym samym miesiąca Polska będzie mogła rozpocząć takie szczepienia – dowiadujemy się ze słów rzecznika.

Z kolei do końca roku będzie prawdopodobnie możliwe szczepienie jeszcze młodszych dzieci – od szóstego miesiąca życia do pięciu lat. Rzecznik wskazał również, że obecnie 50 proc. zakażeń stanowią osoby do 40 roku życia; najwięcej jest w grupie wiekowej 21-30 lat; większość chorych na COVID-19 to osoby niezaszczepione.

Wariant Delta w Polsce

Podczas konferencji prasowej Andrusiewicz zapytany o liczbę zakażeń wariantem Delta w Polsce oraz o to, kiedy można spodziewać się dominacji wariantu Delta w naszym kraju odpowiedział, że w 30-40 proc. badanych próbek stwierdzany jest wariant Delta – biorąc pod uwagę sekwencjowane próbki, czyli te próbki, które wysyłane są do laboratoriów (tj. mniej więcej 1/3 wszystkich zakażeń obecnie występujących w Polsce).

