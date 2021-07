Szczepienia dla dzieci poniżej 12. roku życia? Mateusz Morawiecki o warunku

Dotychczas w Polsce zostało wykonanych ponad 31,8 mln szczepień. Ponad 15,4 mln osób jest w pełni zaszczepionych (przyjęło szczepionkę Johnson&Johnson lub dwie dawki innych preparatów). Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie szczepienia osób nieletnich.

Koronawirus w Polsce. Szczepienia dla dzieci poniżej 12. roku życia?

– Były pytania, a czasami nawet okrzyki, dlaczego chcecie szczepić dzieci? To odpowiem może na to pytanie. COVID-19 to wielka tragedia, a my wszyscy, z mojego pokolenia, 50 plus, 60 plus, ale i młodsi pamiętają, że szczepienie dzieci to było coś normalnego – powiedział szef polskiego rządu, a w dalszej części wypowiedzi podkreślił, jak silną bronią w walce z rozprzestrzenianiem się różnych chorób są szczepienia. – Dzięki temu pozbyliśmy się takich chorób jak ospa prawdziwa, jak kiedyś okrutna, straszna choroba Heinego-Medina – kontynuował polityk.

Mateusz Morawiecki przekazał również, jaki warunek musi być spełniony, żeby szczepić dzieci poniżej 12. roku życia. – To takie osiągnięcie nauki, medycyny, które zmieniło na lepsze nasze życie. Przecież ogromna większość matek, ojców się z tym zgodzi. Jeżeli będzie potwierdzenie przez wszystkie najważniejsze agencje lekowe, a w szczególności europejską, a więc także polską, że można szczepić dzieci poniżej 12. roku życia, to dopuścimy taką możliwość. To dobrowolne szczepienie po to, żeby przerwać ten łańcuch zakażeń, żeby nie było czwartej fali – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na pikniku rodzinnym „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”.

