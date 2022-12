Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski przestrzega: Tendencja się odwróciła

W czwartek 8 grudnia Adam Niedzielski na konferencji prasowej przedstawił najnowsze informacje o rozpowszechnianiu się pandemii COVID-19. – W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju przesileniem. To przesilenie polega na odwróceniu tendencji, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z takim systematycznym spadkiem liczby zakażeń, ale również spadkiem liczby hospitalizacji – powiedział minister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: Tendencja się odwróciła

– Mniej więcej od półtora tygodnia tendencja się odwróciła i odnotowujemy zarówno wzrost liczby zakażeń, jak i wzrost liczby hospitalizacji. W tej chwili te przyrosty z tygodnia na tydzień, jeśli mówimy o liczbie infekcji, są rzędu 20 proc., czyli to jest skala dosyć duża. Natomiast sama liczba zakażeń nadal pozostaje stosunkowo niewielka (…). Po stronie hospitalizacji, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia również z niewielkim wzrostem. To minimum obłożenia łóżek związanych z COVID-19 mieliśmy w drugiej połowie listopada, w okolicach 22 listopada, kiedy ta liczba była stosunkowo najmniejsza i zdaje się, że wynosiła poniżej 700. W tej chwili już dochodzimy blisko do 1000 – analizował Adam Niedzielski.

Szef Ministerstwa Zdrowia poinformował, że apogeum kolejnej fali pandemii COVID-19 jest prognozowane na koniec stycznia. Adam Niedzielski podkreślił także, jak ważne są szczepienia, które zabezpieczają przed ciężkim przebyciem choroby.

– Dzisiaj chcieliśmy przede wszystkim poinformować o poszerzeniu możliwości szczepień w zakresie COVID-19. Do Polski 5 grudnia dotarły szczepionki przeciwko COVID-19 dla grupy wiekowej od 6 miesięcy do 4 lat. Tych dawek otrzymaliśmy blisko pół miliona i ponieważ schemat szczepienia jest tutaj trójdawkowy to wystarczy na zaszczepienie blisko 168 tys. dzieci – powiedział minister zdrowia. Polityk zaznaczył, że w przypadku większego zapotrzebowania dostawy będą mogły być uzupełnione. – Tutaj schemat szczepienia jest taki, że pierwsza i druga dawka są podawane w odstępie trzech tygodni, a trzecia, ta dodatkowa dawka, jest podawana po ośmiu tygodniach od przyjęcia ostatniej, czyli drugiej dawki – poinformował Adam Niedzielski.

Czytaj też:

Naukowcy już wiedzą, dlaczego wirusy atakują zimą. Wyjaśnienie jest zaskakująceCzytaj też:

Epidemia paciorkowca? Odnotowano zgony trójki dzieci