Start misji Demo-2 odwołany. NASA i SpaceX podjęły decyzję ze względu na złą pogodę

Dzisiejszy start misji Demo-2 organizowanej przez NASA i SpaceX został odwołany. Na przeszkodzie stanęła zła pogoda. Co ciekawe problemem nie były warunki w atmosferyczne w miejscu startu. Chodziło przede wszystkim o sztorm, który panował w okolicach miejsca, które wyznaczono do awaryjnego lądowania kapsuły w razie nieprawidłowości we wczesnej fazie lotu.

Pierwszy lot od dekady

Misja Demo-2 wykonywana przez SpaceX, o czym za chwilę, będzie pierwszym tego typu lotem od zakończenia programu promów kosmicznych w 2011 roku. Od ostatniej misji Space Transportation System (STS), po której zakończono użytkowanie wahadłowców, wszystkie loty załogowe odbywały się wyłącznie z terytorium Rosji (dokładniej Kazachstanu) i Chin. Również amerykańscy i europejscy astronauci dostawali się na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pomocą rosyjskiego systemu Sojuz.

Start Demo-2 - kiedy będzie możliwy?

Kolejne wyznaczone terminy startu, w sytuacji, gdyby dzisiejsze okno pogodowe nie pozwoliłoby na jego przeprowadzenie, to 30 lub 31 maja.