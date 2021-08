Noc „spadających gwiazd”. Radzimy, gdzie oglądać Perseidy

W nocy z 12 na 13 sierpnia przypada najwyższa aktywność, a przez to widoczność Perseidów 2021. W przypadku wystąpienia korzystnych warunków atmosferycznych pojedynczy obserwator będzie miał szansę dostrzec nawet 100 „spadających gwiazd”. Perseidy 2021 może śledzić każdy, nie potrzeba do tego teleskopów ani lornetek. Najlepiej robić to z pozycji leżącej lub półleżącej, więc przyda się np. koc, leżak lub śpiwór.

Perseidy 2021. Gdzie je widać?

Rój Perseidów można podziwiać z dowolnego miejsca, które nie jest zbyt rozświetlone. Do wybrania miejsca pozbawionego światła aglomeracji miejskich można skorzystać z interaktywnego portalu zanieczyszczenia światłem. Korzystając z portalu, należy unikać fioletowych, czerwonych i żółtych stref i kierować się w stronę przyjaznych dla nocnego nieba szarych obszarów.

Aby obejrzeć „spadające gwiazdy” można „podczepić się” pod różne instytucje lub organizacje. Obserwacje astronomiczne organizuje Hevelianum w Gdańsku. Wydarzenie potrwa od godz. 20 do 24. Obserwacje nocnego nieba zaplanowała też Fundacja Aleksandra Jabłońskiego. Na wydarzenie w obserwatorium w Piwnicach pod Toruniem nie ma już jednak biletów. W Piekarach Śląskich Perseidy po raz kolejny będą obserwowane przy Kopcu Wyzwolenia.

Jak oglądać noc „spadających gwiazd”? Są transmisje online

Perseidy 2021 można również oglądać online. Centrum Nauki Kopernik zaprasza na transmisję od 21. Internetową transmisję zapowiada też Obserwatorium Astronomiczne w Truszczynach. Livestream na żywo w sieci prowadzi również NASA. Swoją transmisję od 21 przeprowadzi Karol Wójcicki, który jest popularyzatorem astronomii, dziennikarzem naukowym, prezenterem telewizyjnym oraz twórcą największego w Polsce astronomicznego fanpage'a na Facebooku „Z głową w gwiazdach”.

