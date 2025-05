Naukowcy wysłuchali „gwiezdnego koncertu”. Tak ocenili wiek planety

Autorzy badania twierdzą, że każda z planet posiada własne częstotliwości rezonowania. Ich analiza to najlepszy sposób na badanie odległych obiektów.

Nietypowa planeta wymagała innowacyjnego badania

Naukowcy długo zastanawiali się, w jaki sposób przeprowadzić obserwację planety HD 219134. Obiekt ten określony mianem „pomarańczowego karła” znajduje się 21 lat świetlnych od Ziemi i jest znacząco chłodniejszy od naszego Słońca, co znacząco utrudnia jego monitorowanie za pomocą kosmicznych teleskopów.

Z tego względu zespół badaczy postanowił wykorzystać spektrometr Keck Planet Finder z obserwatorium W. M. Kecka na Hawajach. Urządzenie to umożliwiło śledzenie wibracji planety. Na podstawie zgromadzonych danych ustalono, że obiekt HD 219134 może liczyć 10,2 miliarda lat, czyli ponad dwukrotnie więcej niż Słońce w naszym układzie słonecznym.

Naukowcy zestawili zebrane dane z wiedzą na temat trajektorii poruszania się planet w kosmosie. Zauważyli, że młode gwiazdy wirują szybciej niż obiekty bardziej leciwe. Dzięki połączeniu wielu metod badawczych zdołali określić nie tylko wiek „pomarańczowego karła”, ale również oszacować jego wielkość.

Naukowcy wysłuchali „symfonii” planety HD 219134

Naukowcy zdołali również przekształcić wibracje planety HD 219134 w słyszalny dla człowieka dźwięk. Zauważyli, że gwiazda pulsuje średnio co cztery minuty. Słuchając „symfonii” planety, określili nie tylko jej aktywność, ale również „sąsiadów”.

Precyzyjne pomiary gwiazdy pozwoliły na dostrzeżenie, że wokół gwiazdy HD 219134 orbituje co najmniej pięć planet w tym dwa skaliste światy większe od Ziemi. Wyniki ich badań potwierdzają, że mogą one mieć skład podobny do Ziemi, co daje nadzieję na znalezienie tam jakichkolwiek form życia.

Kiedy znajdziemy życie na innej planecie, będziemy chcieli wiedzieć, jak stare ono jest. Wsłuchiwanie się w dźwięki wydawane przez jej gwiazdę da nam odpowiedź – podsumował Daniel Huber z Uniwersytetu Hawajskiego, współautor badania.

