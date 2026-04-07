Nie tylko pobity rekord. Oto pięć kluczowych momentów misji Artemis II

Czterech astronautów misji Artemis II pobiło 56-letni rekord, ustanowiony wcześniej podczas misji Apollo 13 w 1970 r. Załoga oddaliła się od Ziemi na przewidywaną odległość 406 778 km, szacunkowo bijąc poprzedni najlepszy wynik o 6 606 km. Kanadyjski astronauta Jeremy Hansen po pobiciu rekordu wyraził nadzieję, że „nie będzie on długotrwały”. Załoga kapsuły Orion podąża w dużej mierze tą samą trasą, co Apollo 13 po słynnym „Houston, mamy problem”, który uniemożliwił lądowanie na Księżycu.

