Płacili składki i myśleli, że są członkami PiS. Sprawa trafi do prokuratury?

Leszek Grzelaczyk podpisał w 2008 roku deklarację przystąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. Każdego miesiąca mężczyzna płacił składki członkowskie w wysokości 10 złotych. Po ośmiu latach dowiedział się, że nie jest członkiem partii. Zawsze byłem zwolennikiem tego, że w demokracjach każdy kto chce, może się zapisać do partii. Mimo tego, że z racji zaszłości historycznych nie wszystkim to się dobrze kojarzy – tłumaczył Grzelaczyk.

W listopadzie mężczyzna chciał wziąć udział w wewnętrznych wyborach. Okazało się jednak, że jego nazwisko nie znalazło się na liście osób, które są uprawnione do głosowania. Początkowo Grzelaczyk myślał, że jest to jedynie pomyłka. Tomasz Ławniczak, poseł PiS z regionu kaliskiego, w którym miało dojść do nieprawidłowości przyznał, że w podobnej sytuacji mogło się znaleźć kilkanaście innych osób. – Cała sytuacja jest spowodowana bałaganem oraz nieprzekazaniem części deklaracji członkowskich do centrali partii. Zapewniam, że sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona, a każdy z członków partii zostanie oficjalnie wpisany –podkreślił.

Grzelaczyk zaznaczył, że zgłosi sprawę do prokuratury. Jego zdaniem sprawa jest znacznie poważniejsza, ponieważ członków PiS z Kalisza było w listopadzie było około 15, a z mniejszego Ostrowa było ich dziesięć razy więcej, co jego zdaniem nie jest przypadkiem.