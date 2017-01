Gowin o JOW-ach: My i Kukiz'15 jesteśmy za. PiS się nie zgadza

Prezes Prawa i Sprawiedliwości na antenie TVP Szczecin zaprezentował pomysł Prawa i Sprawiedliwości na zmiany w ordynacji wyborczej. Dotyczą one m.in. zasady dwóch kadencji. – To są zmiany, które są oczekiwane przez społeczeństwo, jak zasada dwóch kadencji (ograniczenie możliwości sprawowania jednego stanowiska przez maksymalnie dwie kadencje – red.) dla tych, którzy pełnią funkcje jednoosobowe, czyli wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast – mówił Kaczyński.

Oprócz tego prezes PiS dodał, że wraz z wprowadzeniem takich zmian, należałoby zadbać też o zabezpieczenie wyborów przed różnymi nadużyciami. – Przypuszczenie, że te nadużycia miały miejsce, jest bardzo mocne, ma mocne podstawy w faktach i analizach statystycznych – wskazał polityk. Podsumowując wspomniane przez siebie zmiany powiedział, że są one niezbędne, by poprawić „ułomny stan ordynacji wyborczej i organizacji wyborów”.

„Rozwiązanie wzięte z programu Polski Razem”

Jarosław Gowin na antenie Polskiego Radia komentował propozycje Jarosława Kaczyńskiego. Jak stwierdził, "byłby zwolennikiem ordynacji mieszanej", jednak jego zdaniem konieczne byłyby również zmiany poprzedzające wybory samorządowe. Podobnie jak prezes PiS, polityk Polski Razem wskazał na potrzebę wprowadzenia dwukadencyjności, a także podjęcia działań zwiększających transparentność.

Przypomniał też sytuację z wyborów z 2014 roku, kiedy to przedstawiony został program jego formacji politycznej dotyczący ordynacji wyborczej. – Potem okoliczności towarzyszące sławetnemu liczeniu głosów i zdumiewająca rozbieżność między wynikami sondaży a tym, co ogłosiła po wielu tygodniach Państwowa Komisja Wyborcza, wszystko to uczyniło nasze propozycje tym bardziej aktualnymi. Jeżeli chodzi o tą dwukadencyjność i o wydłużenie kadencji samorządu, to to jest rozwiązanie wzięte z programu Polski Razem i zaakceptowane przez PiS – wyjaśnił minister.