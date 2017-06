Liroy-Marzec do wicemarszałka Sejmu: Słuchaj, frędzlu...

– Kilka słów o tym imbecylu Staszku. Zapomniałem, jak on się nazywa… Staszek Tyszka. Słuchaj frędzlu, jak będziesz dalej tak kłamał w sprawie medycznej marihuany i dalej będziesz gadał takie głupoty, to zobaczysz, jak to się dla Ciebie skończy. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, Tyszka to zgniły koleś, trzeba będzie się nim zająć – mówił Liroy-Marzec.

Na zakończenie nagrania pokazał obraźliwy gest, prostując środkowy palec, który skierowany był do Stanisława Tyszki, posła Kukiz’15 i wicemarszałka Sejmu z ramienia tej formacji. Krótki film powstał podczas przegranego przez piłkarską reprezentację U-21 meczu z Anglikami.

Grafika na profilu Tyszki

Co ciekawe, Stanisław Tyszka publicznie nie wypowiadał się negatywnie o legalizacji medycznej marihuany (walczył o to Liroy-Marzec - red.), a po przyjęciu projektu przez Sejm zamieścił na Facebooku grafikę dotyczącą tej sprawy. Stwierdził w niej, że decyzja parlamentarzystów to sukces Kukiz'15.

Wykluczenie Liroya-Marca

Piotr Liroy-Marzec został wykluczony z Kukiz’15 8 czerwca. W przesłanym mediom oświadczeniu klub poinformował, że wśród przyczyn była jego rzekoma współpraca z byłymi działaczami Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, a także biznesmenami, którzy mieli mieć powiązania z procederem reprywatyzacyjnym.

Na te zarzuty Liroy-Marzec odpowiedział w specjalnym oświadczeniu.