Trump zaatakował córkę Brzezińskiego. „Szalona i z niskim ilorazem inteligencji”

Córka Zbigniewa Brzezińskiego i Joe Scarborough prowadzą program „Morning Joe” na antenie MSNBC. Donald Trump często za pośrednictwem mediów społecznościowych krytykuje część dziennikarzy i materiałów, które ukazują się w mediach w Stanach Zjednoczonych. Tym razem padło na program, którego jedną z prowadzących jest Mika Brzezinski.

„Słyszałem, że w źle ocenianym „Morning Joe” mówi się negatywnie o mnie (nie oglądam nigdy więcej)” - napisał na Twitterze Trump. W dalszej części wpisu zaatakował prowadzących. Mikę Brzezinski nazwał „szaloną” i dodał, że „jej iloraz inteligencji jest niski”. Joe Scarborough został określony przez prezydenta jako „Psycho Joe”.





Na tym jednak nie koniec, bo Trump zamieścił kolejny post, w którym stwierdził, że Brzezinski i Scarborough przez trzy noce namawiali go w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, by mogli się do niego przyłączyć. „Jej rana po liftingu twarzy bardzo mocno krwawiła. Powiedziałem: nie!” - oznajmił prezydent.





Mika Brzezinski odniosła się do negatywnych słów Trumpa także za pośrednictwem Twittera. Opublikowała zdjęcie płatków śniadaniowych z hasłem „Stworzone dla małych rączek”.





„New York Times” zauważył, że prowadząca program nawiązała w ten sposób do rzekomego kompleksu prezydenta.