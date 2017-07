Błaszczak i Terlecki jak prawdziwi ochroniarze. Przed kim chronili prezesa PiS?

– Te sześć miesięcy vacatio legis jest potrzebne panu prezesowi, aby zastanowił się, czy faktycznie chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.

Bo tak naprawdę w tej chwili mamy do czynienia z końcem trójpodziału władzy. To jest głosowanie nad tym, czy Polska będzie demokratyczna, czy będzie państwem prawa i czy będzie nadal tak, że w 2017 r. będą wydawane i tłumaczone z języka angielskiego poradniki dla polskich posłów „Rządy Prawa – poradnik dla polityków” – mówił z sejmowej mówicy Michał Szczerba. – To jest poradnik dla pana, panie prezesie – dodał polityk Platformy Obywatelskiej.







Schodząc z mównicy sejmowej poseł PO położył książkę w miejscu, w którym siedzi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Gest polityka PO nie spodobał się szefowi MSWiA, kory strącił książkę na podłogę. Michał Szczerba, widząc, że poradnik dla posłów leży na podłodze, podniósł książkę i próbował wręczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu, jednak uniemożliwili mu to Ryszard Terlecki i Mariusz Błaszczak, którzy jak prawdziwi ochroniarze zasłonili prezesa PiS.