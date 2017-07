Kaczyński o decyzji Dudy: To był bardzo poważny błąd

Początek rozmowy zdominowało prezydenckie weto dla dwóch ustaw przedstawionych przez PiS. – W ciągu ostatnich tygodni mieliśmy wielki sukces w postaci wizyty prezydenta Donalda Trumpa, ale mieliśmy też tą sytuację, w której wydawało się, że opozycja poniosła klęskę i nagle wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, w którym zażądał on 3/5 – relacjonował prezes PiS. Kaczyński zaznaczył, że jego ugrupowanie wniosło poprawki zgodne z wizją prezydenta licząc na to, że ustawy zostaną podpisane. – Ale potem mieliśmy drugą niespodziankę – zaznaczył Kaczyński.

– Doszło do poważnego kryzysu, ponieważ ważna reforma została zatrzymana, ale jest także aspekt drugi odnoście sytuacji ogólnej – wskazał prezes PiS. – Nie mogę się się zgodzić z tymi dziennikarzami, czy politykami nas wspierającymi, którzy mówią: „Niczego nie mówmy, wszystko załatwiajmy w czterech ścianach" – oświadczył Kaczyński, po czym krytycznie odniósł się do decyzji Andrzeja Dudy.

– Ponieważ bardzo traktuje obywateli i także prezydenta uważam że moim obowiązkiem jest powiedzieć, że to był bardzo poważny błąd, ale na tym trzeba skończyć – zaznaczył Kaczyński. – Teraz trzeba myśleć o tym, jak z tego wyjść, doprowadzić do tego, żeby to był tylko incydent, który zostanie szybko zapomniany, a my pójdziemy do przodu, tzn. reforma jednak będzie, radykalna, bo tylko taka będzie rzeczywistą zmianą. Żadna częściowa reforma tutaj nic nie zmieni – wyjaśniał prezes PiS.

Mówiąc o zmianach w sądownictwie, prezes PiS stwierdził, że prezydent powiedział, że chce przejąć inicjatywę. – W żadnym przypadku nie będziemy mu w tym przeszkadzać. Jeśli chodzi o parlament, to ten ma dosyć długie wakacje związane z remontem – dodał.