Prezydent Duda zorganizuje spotkanie w sprawie ustaw o SN i KRS

W piątek Kancelaria Prezydenta przekazała informację, że Andrzej Duda zaprosi na spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych przed zakończeniem prac nad ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

W czwartek Andrzej Dera, sekretarz stanu w kancelarii Andrzeja Dudy poinformował w Radiowej Jedynce, że prace nad ustawami dobiegają końca i jest to kwestia „krótkiego czasu”. – Podanie terminu to jest takie niepotrzebne przyspieszanie, więc trzeba dać sobie spokój, żeby ten projekty wyszlifować – powiedział Dera. Dodał także, że przed skierowaniem ustaw do parlamentu odbędą się konsultacje.

Wiadomo już, że doradcą prezydenta w pracy nad zmianą ustaw jest profesor Michał Królikowski. W programie "Kropka nad i" w TVN24 tłumaczył m.in. dlaczego decyzja o ich zawetowaniu była słuszna. – Rozróżnijmy radykalną zmianę sądownictwa, ona tak naprawdę nastąpiła przez podpisanie przez prezydenta ustawy o ustroju sądów powszechnych, radykalną zmianę sposobu powoływania KRS-u i sędziów i radykalną zmianę Sądu Najwyższego, w szczególności składu kadrowego. W dwóch ostatnich przypadkach podstawowe zastrzeżenia wiążą się z tym, że w obu projektach istotnie naruszono wzorce konstytucyjne, które wyznaczają ramę, w której musi trzymać się ustawodawca – powiedział profesor Królikowski.