Sondaż CBOS: Rekordowe poparcie dla PiS. To najlepszy wynik od 2015 roku

Na PiS chce głosować o 2 proc. więcej ankietowanych, niż w poprzednim badaniu. Wynik 44 proc. to duża poprawa w stosunku do rezultatu wyborów parlamentarnych, w których PiS otrzymało około 38 proc. głosów. Jak podaje Polskie Radio, to najwyższy wynik zanotowany przez to ugrupowanie od czasu ostatnich wyborów.

Na drugiej pozycji według najnowszego sondażu CBOS uplasowała się Platforma Obywatelska. Partia Grzegorza Schetyny stracila 1 pkt. proc. i może obecnie liczyć na 19 proc. poparcia. Trzecie miejsce na podium przypada ugrupowaniu Pawła Kukiza. Kukiz'15 niezmiennie cieszy się poparciem 8 proc. ankietowanych. Swojego wyniku nie poprawiła także Nowoczesna, na którą chce głosować 6 proc. Polaków. Listę partii, które znalazłyby się w Sejmie, zamyka Polskie Stronnictwo Ludowe z rezultatem 5 proc.

Gdyby wybory odbyły się we wrześniu, według badania CBOS pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. Na SLD chce głosować 3 proc. badanych, na Partię Razem 2 proc., a 1 proc. na Wolność. Podobnie jak w sierpniu, 12 proc. badanych nie było w stanie sprecyzować swoich preferencji wyborczych.