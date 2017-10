„DGP”: PiS planuje rewolucyjne zmiany w wyborach samorządowych

Według dziennikarzy „DGP” aktualnie w Prawie i Sprawiedliwości trwają prace nad przygotowaniem zmian w ordynacji wyborczej. Na chwilę obecną ich szczegóły nie są podawane do publicznej wiadomości, ponieważ ostateczną decyzję w sprawie ich ewentualnego wprowadzenia w życie podejmie kierownictwo PiS.

Informację o tym, że w PiS faktycznie trwają prace nad zmianą ordynacji potwierdził w rozmowie z dziennikarzami poseł Szymon Szynkowski. Według dziennikarzy, na Nowogrodzkiej rozważanych jest kilka scenariuszy, jednak najbardziej prawdopodobna zmiana to likwidacja ordynacji większościowej w gminach i wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej. Prawdopodobne rozwiązanie to również zakaz kandydowania do dwóch szczebli samorządu naraz np. na burmistrza oraz radnego powiatu czy sejmiku.