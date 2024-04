NA ŻYWO: Trwa II tura wyborów samorządowych. Frekwencja niższa niż poprzednio

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała najnowsze informacje o frekwencji w drugiej turze wyborów samorządowych. Na godz. 12:00 wyniosła 12,93 proc.



35-letni członek jednej z komisji wyborczych w Gdyni został zatrzymany. Mężczyzna zachowywał się w agresywny sposób



Ponowne głosowanie trwa m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze



Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 21. Wyniki badania exit poll Ipsos dla TVN, Polsatu i TVP poznamy po zakończeniu głosowania. 14:24 Frekwencja na godz. 12 wynosi 12,93 proc. Tym samym jest ona niższa niż dwa tygodnie temu, w pierwszej turze (16,52 proc.). W głosowaniu 6 lat temu wynosiła o tej godzinie 15,61 proc. 13:55 Kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się o godz. 18:30. 13:43 – W województwie pomorskim o godz. 7:30 przewodnicząca komisji wyborczej powiadomiła o zakłóceniu pracy komisji przez jednego z jej członków – kontynuował przewodniczący PKW. Wskazany mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a wynik wyniósł 0,04 mg/l. Policja zdecydowała się na pobranie od mężczyzny krwi do badania, aby sprawdzić, czy nie był pod wpływem narkotyków. – Ta osoba, jako jedyna dotychczas, została zatrzymana od początku działań - podsumował Sylwester Marciniak. 13:42 Sylwester Marciniak poinformował także o kolejnych incydentach. – Niestety, zdarzają się sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. W województwie mazowieckim o godz. 6:20 przewodnicząca komisji wyborczej powiadomiła, że jedna z członkiń komisji prawdopodobnie jest pod wpływem alkoholu. Została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – przekazał Sylwester Marciniak. Jak dodał, wynik potwierdził przypuszczenia. Kobieta została odwołana z prac komisji. 13:38 Sylwester Marciniak przekazał również dane dotyczące konkretnych miast. Najwyższa frekwencja została odnotowana w Zielonej Górze (14,13 proc.), Kielcach (13,63 proc.) i Rzeszowie (13,60 proc.), a najniższa we Wrocławiu (8,97 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (10,02 proc.) i Poznaniu (11,16 proc.). 13:35 Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie podlaskim, lubelskim oraz podkarpackim, a najniższą w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. 13:31 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej poinformował, że o godz. 12.00 frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła 12,93 procent. 13:11 Za kilkanaście minut powinna rozpocząć się kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. 12:45 Najnowsze informacje w sprawie incydentu w Gdyni:

Incydent w Gdyni. 35-letni członek komisji zatrzymany. Był agresywny 12:10 Policjanci zatrzymali agresywnie zachowującego się członka komisji wyborczej w dzielnicy Oksywie w Gdyni – poinformowało RMF FM. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. 11:27 Sylwester Marciniak zwrócił uwagę na warunki atmosferyczne. Przewodniczący PKW zaznaczył, że pogoda jest znacznie gorsza niż dwa tygodnie temu. Jednocześnie podkreślił, że „dla demokratycznych wyborów jest zawsze piękna pogoda”. 11:09 Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego, zachęcała wyborców, aby nie odkładali głosowania na ostatnią chwilę. 10:40 Podsumowanie pierwszej konferencji PKW:

Wybory samorządowe 2024. PKW informuje o incydentach. „76 przestępstw i wykroczeń” 10:24 Kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się o godz. 13:30. Wtedy zostaną przekazane pierwsze dane o frekwencji. 10:13 – To są jedyne warte odnotowania incydenty związane z wyborami – podsumował przewodniczący PKW. 10:11 Sylwester Marciniak poinformował również o zgłoszeniu, które dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego. Wynika z niego, że dokonano „zniszczenia i przywłaszczenia poprzez usunięcie z pasa zieleni materiałów wyborczych w postaci 71 sztuk tablic z plakatami z wizerunkiem kandydata”. 10:09 – Wczoraj w województwie mazowieckim także kandydat na burmistrza jednej z gmin złożył zawiadomienie o przestępstwie dotyczącym udostępnienia na portalu społecznościowym postu, z którego wynika, że zawiadamiający prowadzi kampanię wyborczą w sposób nieuczciwy, a później był kolejny post, że łamie ciszę wyborczą – relacjonował Sylwester Marciniak. 10:07 – Z takich zdarzeń, które warto odnotować, to wczoraj w województwie dolnośląskim jeden z kandydatów na burmistrza gminy powiadomił, iż nieznany sprawca w nocy na plakatach wyborczych, na których znajdował się wizerunek zgłaszającego kandydata, naklejono logo innej partii, z którą się nie utożsamia – przekazał przewodniczący PKW. 10:04 – Wybory przebiegają w nadzwyczaj spokojnej atmosferze. Trwa cisza wyborcza, ale oczywiście zdarzają się incydenty. Z ostatniego meldunku wynika, iż od początku działań zabezpieczających doszło do 76 przestępstw i wykroczeń, w tym 55 wykroczeń – przekazał Sylwester Marciniak. 10:01 – Mamy dzisiaj po dwóch tygodniach ponownie święto demokracji lokalnej – powiedział Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. 9:53 Do pojedynczych wykroczeń związanych z naruszeniem ciszy wyborczej doszło w sobotę na Lubelszczyźnie. Zgłoszenia dotyczyły agitacji wyborczej w mediach społecznościowych – poinformowała Polska Agencja Prasowa. 9:44 O godz. 10:00 odbędzie się konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. 9:10 Cisza wyborcza obowiązuje na terytorium całego kraju. Najwyższa grzywna – od 500 tys. zł do 1 mln zł – grozi za publikację sondaży. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. 8:39 Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej w zakładce „wyszukiwarka obwodów” udostępniono listę obwodowych komisji wyborczych wraz z wyszukiwarką umożliwiającą znalezienie komisji na podstawie adresu wyborcy. 8:17 Przedstawiamy pakiet najważniejszych informacji:

Druga tura wyborów samorządowych. Do której godziny można głosować? 7:50 Głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich. 7:42 PKW przypomina, że na karcie do głosowania pojawią się dwa nazwiska kandydatów lub jedno. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce, jeśli drugi kandydat utracił prawo wyborcze lub wycofał swoją kandydaturę. 7:31 W drugiej turze wyborów zwycięży ten kandydat, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów. 7:17 Ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów w gminach i miastach, w których dwóch kandydatów uzyskało możliwość kandydowania w drugiej turze wyborów, zaczęło się o godzinie 7:00 i potrwa do godziny 21:00. 7:10 Dzień dobry. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najnowsze informacje o drugiej turze wyborów samorządowych.