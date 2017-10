Michał Kamiński o swojej chorobie. „Trzymajmy się, z tym można żyć”

– Jestem ciężko chory, ale to jest cukrzyca, z tym da się żyć – przyznał polityk, który ze względu na problemy zdrowotne i ograniczenia w diecie znacznie schudł. – Muszę z tym żyć i staram się sobie z tym radzić – wskazał poseł. Jak zaznaczył, pogodził się z dietą i innym sposobem życia, które wymogła na nim choroba.

– To jest taka wiadomość, którą chciałbym każdemu, kto nas ogląda, a kto ma taki problem z cukrzycą, powiedzieć. Trzymajmy się, z tym można żyć – zwrócił się do internautów Kamiński. Jak podkreślił, gdy sam trafił do szpitala, miał tak wysoki poziom cukru, że musiał zostać pod obserwacją. – Ale wyszedłem z tego. Dzisiaj już nawet nie biorę proszków, jestem na samej diecie – zdradził. Kamiński, który blisko współpracował z Ewą Kopacz podczas ostatniej kampanii wyborczej przyznał też, że to była premier – z zawodu lekarz – zauważyła u niego pierwsze niepokojące symptomy.