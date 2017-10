Protestujący lekarze boją się o przyszłość. „Katastrofa wisi w powietrzu”

Lekarze rezydenci protestują od początku października w stołecznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Głodówkę prowadzi około 20 osób. Kilku lekarzy ze względu na stan zdrowia musiało przerwać tę formę protestu. Rezydenci chcą wyższych zarobków, ale przede wszystkim większych nakładów finansowych na służbę zdrowia. Jak mówią, właśnie to obiecało im przed wyborami Prawo i Sprawiedliwość. Dodają, że czują się oszukani przez rządzących.

„Kto nas będzie leczył?”

– Pensja każdego z nas wynosi 2007 zł brutto, po odliczeniu podatku i doliczeniu dyżurów na rękę ok. 1900 zł. – mówili dla „Wprost” Nina Miązek-Zapała i Piotrek Zapała, stażyści ubiegający się o specjalizację z laryngologii oraz urologii. – Jesteśmy małżeństwem. Studiowaliśmy w Warszawie i tu pracujemy – opowiadali.

Oboje przyznali, że dołączyli do protestujących kolegów po tym, jak kilku z nich musiało być zdyskwalifikowanych przez ich lekarza – opiekuna głodówki. – Wszystkim tutaj towarzyszy niepokój i strach przed przyszłością oraz katastrofą, która wisi w powietrzu. Naszym głównym postulatem jest wzrost nakładów na służbę zdrowia, co mogłoby się przełożyć na zwiększenie liczby personelu – wyjaśnili. – My też jesteśmy pacjentami, też czekamy w kolejkach. Minister Radziwiłł, kiedy reprezentował nas kilka lat temu w Naczelnej Izbie Lekarskiej, postulował te same reformy. Jedynie społeczeństwo staje się coraz starsze, lekarzy jest coraz mniej – prawie 30 proc. z nich w tym roku przekroczyło wiek emerytalny. Kto nas będzie leczył? – pytali w rozmowie z „Wprost”.

Komentarz ministra

Głos w sprawie protestu lekarzy zabrał w poniedziałek minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia 9 października stwierdził, że prowadzony protest zwiększył świadomość społeczną, jeśli chodzi o problemy służby zdrowia. Szef resortu zdrowia zaapelował również do lekarzy o zmianę formy protestu. Jego zdaniem ta dramaturgia „przyniosła już efekty”. – Warto byłoby, żeby państwo choćby po tej komisji udali się do domu, co nie znaczy zwinęli sztandary i wycofali się z postulatów, które prezentują. We współpracy możemy osiągnąć bardzo dużo – mówił Radziwiłł.

Na poniedziałkowym posiedzeniu byli obecni także niektórzy protestujący lekarze. Jedna z obecnych na sali rezydentek zasłabła. Konieczna była przerwa w obradach.

