Prognoza pogody na 16 dni. Czeka nas lato w środku jesieni

Za nietypowo ciepłą, jak na październik, pogodę odpowiada następujący układ ciśnienia: wyż z centrum nad Bałkanami i niż (to huragan Ofelia) nad Atlantykiem. Między tymi układami ciśnienia utworzyła się silna południowa cyrkulacja powietrza. Dzięki niej masy powietrza z Afryki będą transportowane daleko na północ kontynentu - między innymi do nas, a nawet do południowej Skandynawii.

Przed nami kilka bardzo ciepłych dni. Na południu kraju temperatura wzrośnie nawet do 23-24 stopni. Te najwyższe temperatury utrzymają się do najbliższego piątku. Potem na kilka dni zrobi się chłodniej i będzie od ok. 10 stopni na wschodzie do 15-16 na zachodzie kraju. Następnie znowu czeka nas ocieplenie. Z ostatnich prognoz meteorologów wynika, że nawet pod koniec miesiąca możemy liczyć na około 20 stopni na południu kraju.