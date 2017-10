Donald Tusk poparł Beatę Szydło. Połączył ich sprzeciw wobec rosyjskiej inwestycji

– Dzisiejsze spotkanie było okazją do omówienia stanu zaawansowania działań mających na celu uszczelnienie granic zewnętrznych Unii Europejskiej – wyjaśniła premier Beata Szydło, podkreślając, że polski rząd od początku wskazywał, że jest to istotna kwestia, podobnie jak współpraca z państwami trzecimi. – Można powiedzieć, że ta refleksja, która na wniosek m.in. stanowczej postawy Polski została przyjęta, i zmiana poglądu na to, w jaki sposób ma być polityka migracyjna prowadzona, zaczęła przynosić dobre rezultaty – wskazała szefowa polskiego rządu.

Premier zaznaczyła, że nadal jednak potrzebny jest wysiłek, także w zakresie finansowym. Beata Szydło poinformowała też o poprawce do konkluzji, jaka została wniesiona na jej wniosek. Zgodnie z nią wszystkie decyzje dotyczące reformy systemu azylowego będą przyjmowane w drodze konsensusu wszystkich państw członkowskich.

Rozmowy dotyczyły także budowy gazociągu Nord Stream II. – Kontynuacja tej inwestycji nie tylko zagraża bezpieczeństwu Europy Środkowej i Wschodniej, ale też podważa bezpieczeństwo energetyczne regionu – wskazała Beata Szydło. Polska premier poinformowała, że zaapelowała do Komisji Europejskiej o przyspieszenie działań legislacyjnych w tym zakresie, a jej stanowisko wsparł m.in. Donald Tusk.