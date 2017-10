Jaki: Andrzej Duda może przejść do historii jak Kwaśniewski

Polityk Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry przypomniał, że zmiany w prawie obejmujące sądownictwo mogły zostać przegłosowane już w lipcu, jednak ze względu na prezydenckie weta, wszystko zostało znacznie opóźnione. – Nie czuję entuzjazmu, bo jak widzę triumfujących w telewizjach pana Żurka i panią Gersdorf, to wiem, że gdyby nie weta, to już dawno reformę mielibyśmy za sobą. Mielibyśmy odcięcie ziarna od plew – powiedział. – Gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości była w naszym programie i nawet kilkudziesięciotysięczne protesty nie mogą tego zmienić – dodawał. Przestrzegł prezydenta przed dalszym oporem wobec proponowanych przez PiS zmian.

– Jeżeli prezydent będzie dalej robił tak, jak robi, to przejdzie do historii tak, jak wspominamy dziś prezydenta Kwaśniewskiego, który zawetował ustawę reprywatyzacyjną. Ale cały czas wierzę, że tak się nie stanie, że reformę uda się zrobić – powiedział. – Niektórzy publicyści twierdzą, że tu ciągle wygrywa myślenie piarowe; że na konflikcie rośnie pan prezydent, bo się emancypuje – mówił dalej Jaki. – Ja rozumiem, że w polityce czasem trzeba tworzyć warunki piarowe do emancypacji, tylko moja pretensja jest taka: dlaczego w przypadku najważniejszej w Polsce reformy sądownictwa? Można to robić w innych sytuacjach – stwierdził.