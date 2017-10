Patryk Jaki: Nowe hasło Platformy Obywatelskiej to totalny wstyd

Patryk Jaki podkreślił, że "niebezpiecznie poszerza się zakres uprawnień Hanny Gronkiewicz-Waltz". – To już nie tylko komisja weryfikacyjna, grzywny, ale również konwencja Platformy Obywatelskiej jest niekonstytucyjna. Widać, że pani prezydent taki status nadała temu spotkaniu PO i apelujemy do konwencji Platformy, aby wyciągnęła z tego zachowania wnioski. Może też nałoży grzywny na panią prezydent i jak zwykle będzie mogła się od tego odwołać – mówił Patryk Jaki na briefingu.

Jak mówił Jaki, Platforma Obywatelska najwięcej samorządowców ma w Warszawie. – To tutaj tez ma prezydenta, wiceprzewodniczącą swojej partii. Jeżeli robi konwencję samorządową, to wydawałoby się, że najwłaściwszym miejscem z punktu widzenia oczywistych faktów jest właśnie Warszawa. Ale jednak nie zrobili konwencji w Warszawie, uciekli do Łodzi – mówił. – Wiecie dlaczego? Dlatego że wstydzą się swoich rządów. Tego, jak rządzą w Warszawie. To znakomity obrazek ilustrujący jak w soczewce Platforma podchodzi do swoich rządów samorządowych – stwierdził.

Wiceminister sprawiedliwości odniósł się także do nowego hasła PO. – Nowe hasło Platformy to nie jest wcale totalna opozycja, totalna propozycja, tylko totalny wstyd. Ucieczka z Warszawy, od rozliczenia rządów w Warszawie i Gdańsku dlatego, że politycy PO po prostu się tego wstydzą. Grzegorz Schetyna dlatego opowiada o euro, aborcji z taką charyzmą czyściciela kamienic, właśnie dlatego, że wstydzi się tych rządów – mówił.