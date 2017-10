Kraków ma nowego pasterza. Nuncjusz apostolski przekazał abp. Jędraszewskiemu paliusz

Abp Jędraszewski podczas homilii nawiązał do osoby Karola Wojtyły, który w 1964 r. otrzymał, jako metropolita krakowski, paliusz z rąk papieża Pawła VI. Przywołując naukę i poezje Wojtyły abp Jędraszewski podkreślił, że paliusz symbolizuje troskę pasterza o owce. – Nałożony na moje ramiona paliusz wzywa do wierności wobec tej krakowskiej ziemi. Znaczy to: nowy jej pasterz ma wychodzić ku tej ziemi, ku jej mieszkańcom, podziwiać i kochać jej krajobrazy – powiedział abp Jędraszewski.