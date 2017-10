Zakończyło się przesłuchanie Marcina P. przed komisją ds. Amber Gold. Co zeznał świadek?

17:35 Przewodnicząca Małgorzata Wasserman zakończyła wtorkowe przesłuchanie. 17:32 - Nigdy nie byłem ofiarą nacisków, nie pukał do mnie świat przestępczy - zapewniał Marcin P. 17:30 - Pamiętam z kim rozmawiałem i co mi doradzano przed założeniem spółki Amber Gold ale odmawiam odpowiedzi na to pytanie - powiedział Marcin P. 17:28 - Czy ktoś zyskał na moich działaniach? Na pewno LOT, ponieważ nie miał konkurencji przez zablokowanie OLT Express - dodał świadek. 17:26 - Inwestycje w działalność lotniczą wybrałem, bo mi się bardzo podoba - stwierdził Marcin P. 17:25 - Nie umiem potwierdzić, czy był nade mną parasol ochronny. To tylko moje domysły - mówi Marcin P. 17:24 Pytania zadaje poseł Stanisław Pięta z PiS. 17:18 - Czy wykorzystywał pan kontakty w kościele do swojej przestępczej działalności?



- Odmawiam odpowiedzi na to pytanie jako niemające związku z toczącym się postępowaniem - powiedział Marcin P. 17:15 TVP.Info przerwało transmisję na żywo w trakcie serii pytań posła PO Krzysztofa Brejzy. Internauci zniesmaczeni.



17:10 Marcin P. nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy jego spółka dążyła do zakupu FM Banku. 17:08 Internauci zwrócili uwagę na dążenia posła Brejzy do powiązania Marcina P. ze sprawą SKOK-ów.



17:04 - Jeszcze poseł Brejza... niestety... - ogłosił wiceprzewodniczący komisji Marek Suski.



- Czemu niestety? - spytał Brejza.



- Pańskie pytania mnie do tego skłoniły - odpowiedział Suski.



- Pan poseł jak zwykle góruje nad resztą komisji kulturą - odparł Brejza.



- Biorę przykład z pana - zakończył wymianę uprzejmości Suski.



- Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, w związku z toczącym się postępowaniem - mówił Marcin P. 17:01 - Czy tworząc spółkę korzystał pan z pomocy ekspertów, doradców?



- Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, w związku z toczącym się postępowaniem - powtórzył P. 17:00 Pytania zadaje Krzysztof Paszyk z PSL.



- Jak to możliwe, że młody człowiek z bogatą kartoteką, nie za bardzo wykształcony w tej dziedzinie tworzy z takim powodzeniem taką piramidę finansową? Skąd pochodził pomysł utworzenia spółki Amber Gold -



- Odmawiam odpowiedzi na to pytanie, w związku z toczącym się postępowaniem - odpowiedział Marcin P. 16:57 - Bardzo dużo się do nas zgłaszało dziwnych firm, które prosiły o wsparcie finansowe - mówił Marcin P. 16:56 - Czy świadek zamierzał kupować jakąkolwiek mennicę w Polsce?



- Zgłosiła się do nas jakaś mennica. Nie pamiętam nazwy, nie chcę, by ktoś był szykanowany przez to - odpowiedział Marcin P.



16:49 - Czemu uciekał pan obwodnicą Gdańska 200 km/h?



- Jechała za mną pani Katarzyna B., funkcjonariusz ABW. To przed nimi uciekałem około 200 km/h. Kiedy ich gubiliśmy, to potem przez naprowadzanie na nasze telefony znowu nas odnajdywali. - mówił Marcin P.



https://twitter.com/SKOKnaAG/status/922838725545033729 16:48 - Świadkowi grożono bronią, kiedy miało to miejsce?



- Odmawiam odpowiedzi ze względu na toczące się postępowanie - mówił Marcin P. 16:40 Informacja o "kontrolach skarbowych" w Amber Gold wywołała spore poruszenie w mediach społecznościowych.



https://twitter.com/gdyby_tak/status/922835356990476289 16:36 - Parasol ochronny nade mną mógł być, ale wtedy o tym nie wiedziałem. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że taki parasol istniał. Patrząc na to jakie osoby były wysyłane do kontroli - nie chcę powiedzieć, że to było żałosne, ale tak to wyglądało - zeznał Marcin P.



- Dopiero w lipcu sierpniu 2012 roku ta kontrola zaczęła wyglądać poważnie - dodał. - Urząd Skarbowy był na przeciwko nas. Panie przychodziły się kawy napić. Ja bym kontroli tak nie prowadził - sprecyzował. 16:34 Pytania zadaje poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz'15 16:26



https://twitter.com/SKOKnaAG/status/922831176695468032 16:25 - Czy pani zatrudniona do sprzątania w siedzibie Amber Gold miała uprawnienie do podnoszenia pensji członkom zarządu spółki?



- Odmawiam odpowiedzi na to pytanie - odpowiedział Marcin P.



Rzeczona kobieta to Danuta J.P., teściowa Marcina P.



16:22 Pytany o podsłuchaną rozmowę swojej żony Marcin P. stwierdza: "Ja nie odpowiadam za słowa mojej żony" 16:20 - No, "Rudego" to cały kraj zna - rzucił poseł Marek Suski podczas pytań o znajomość Marcina P. z osobami o pseudonimach "Szczurek" i "Rudy".



https://twitter.com/Jagienka1992/status/922829079618957315 16:16 - To nie jest tak, że ja nie czuję żadnej odpowiedzialności. Ja czuję odpowiedzialność za to, co się stało. Ona zostaje ze mną. Nie oczekuję zwolnienia z aresztu, układu z politykami, który niektórzy tutaj sugerują. Ponoszę odpowiedzialność, ale nie zgadzam się z zarzutami. Gdyby one były w innej formie przedstawione, być może bym się zgodził.



Wassermann: Według mnie pan miał wszelką świadomość, że tych warunków nie wypełni. 16:06 Zembaczyński: Wiedział pan, że w Amber Gold pracuje agentka ABW?



- Tak, dzięki Krzysztofowi Kuśmierczykowi. 16:05 Zembaczyński: Czy posiada pan nieruchomości za granicą?



- Nie, nie posiadam. 16:00 Posłowie Zembaczyński, Wassermann i Suski naciskają na Marcina P., aby wyjawił nazwisko stojącej za jego decyzjami osoby. Marek Suski zapytał Marcina P.: Czy obawia się pan, że jeśli wymieni nazwisko, to coś się panu stanie?



- Odmawiam odpowiedzi na to pytanie - rzucił Marcin P. 15:58 Marcin P.: Niektórzy zgłaszali nam propozycję zakupu Providenta.



- Nie, nie posiadam. 15:57 Zembaczyński: Który to prawdziwy Marcin P.? Ten dzisiejszy rozwijający się na komisji czy ten skryty Marcin P.?



- Niektórzy stwierdzają, że mam autyzm - odpowiedział świadek.



- Czy jest jakiś spisek przeciwko panu?



- To obawa przed odpowiedzialnością. Ludzko się nie dziwię tym osobom.



- Czy mecenas Łukasz Daszuta został pańskim obrońcą po to, aby później był zwolniony z obowiązku składania zeznań?



- Nie, tak nie było - stwierdził Marin P.



- Czy umowy Amber Gold specjalnie formułowane były w taki sposób, aby ludzie nie rozumieli ich treści?



- Nie. 15:52 W związku z trudnościami w odnalezieniu dokumentów przez posłankę Kopcińską, przewodnicząca Wassermann znów zabiera głos:



- Czy pana żona przyjaźniła się z Wiolettą Olech?



Marcin P.: Nie znam takiej pani i nie wiem nic o takiej znajomości. 15:50 Podobną działalnością obliczoną na zdobycie przychylności władz Gdańska miało być wsparcie przez Amber Gold filmu Andrzeja Wajdy produkowanego w latach 2011-2012.



https://twitter.com/PrawdaoAG/status/922822095515549696 15:45 Pytania dotyczą wpłat z kont Amber Gold na konto trójmiejskiego zoo. Przewodnicząca komisji dopytuje, czy tego typu finansowanie nie miały na celu zyskania przychylności lokalnych władz samorządowych. 15:42 Pytania zadaje Joanna Kopcińska z PiS. 15:40 Wkrótce pojawią się informacje o wynikach kontroli skarbowych w spółkach wyspecjalizowanych Amber Gold, które nie podjęły działalności oraz o wyniku kontroli Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Amber Gold - zapowiedziała Małgorzata Wassermann. Wyjawiła też nazwisko Małgorzaty Bogumił, które ma mieć kluczowe znaczenie w tej sprawie.



Marcin P.: Tak. Postępowanie w związku z rozbieżnością w deklaracji podatkowej. Chodziło o wartość nieruchomości. Tylko to jedno.



- To dziwne. Bo tych wezwań widzieliśmy dziesiątki.



P.: A czy wezwania te zostały przeze mnie odebrane?



- Nie. Miał pan zwyczaj wyrzucać te przesyłki.



P.: Nie przypominam sobie. Może moi pracownicy wyrzucali. 15:30 https://twitter.com/PrawdaoAG/status/922818754823839745 15:25 Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann wypytuje Marcina P. o działania urzędów skarbowych prowadzone w związku z jego przedsiębiorstwami. Świadek wielokrotnie powołuje się na swoją słabą pamięć. 15:20 Marcin P. w asyście policji wrócił już na salę. Obrady komisji wznowiono. 15:00 Małgorzata Wassermann ogłosiła przerwę w przesłuchaniu do godz. 15:20. 14:55 - Mam prośbę, żeby świadek nas nie pouczał. Jest pan podejrzany o oszustwo na wielką skalę. Rozumiemy, żeby dokonać takiego przekrętu trzeba być osobą bezczelną, ale prosimy o powstrzymanie tej umiejętności przed komisją śledczą - powiedział do Marcina P. Marek Suski. 14:44 - Dostawałem informacje od co najmniej 5 osób z ABW. Odmawiam wskazania personaliów - powiedział P.



- Odmawiam odpowiedzi na to pytanie w związku z toczącym się postępowaniem karnym - oznajmił P. 14:30 Marcin P. zaprzeczył, by Wojciech Pastor był jego bliskim współpracownikiem. Nie pamięta, z kim spotkał się w Sopocie po kolacji z Pastorem. 14:15 Teraz swój czas na zadawanie pytań ma Krzysztof Brejza (PO). 14:14 Marcin P. był pytany o inne spotkania z dziennikarzami. - Rozmowa z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" była życzliwa - powiedział. 14:10 https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/922796026674720769 14:08 Pytania zadaje teraz poseł Stanisław Pięta (PiS). 14:00 Świadek był pytany również o spotkania z dziennikarzami - Sylwestrem Latkowskim i Michałem Majewskim. P. wyjaśnił, że nie był to wywiad, ale forma rozmowy, w celu zebrania informacji do artykułu. 13:56 https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/922793832135176192 13:49 - Nie miałem praktycznie żadnego kontaktu ze środowiskiem dziennikarskim - powiedział Marcin P. 13:44 Głos zabrał Witold Zembaczyński z Nowoczesnej, który na wstępie zarzucił świadkowi, że nie mówi prawdy.



- Prosiłbym, aby nie robić takich insynuacji. Nie chcę brać udziału w grze politycznej, którą państwo prowadzicie - powiedział P. 13:40 Marcin P. oznajmił, że w całości nie zgadza się z zeznaniami, które złożył przed komisją śledczą prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.



13:05 - OLT Germany, kupione za 2,2 mln i posiadające 4 samoloty, zostało sprzedane za 1 euro. - powiedział P.

12:40 - Czy załoga samolotów OLT brała udział w ćwiczeniach antyterrorystycznych i kontroli służb w styczniu 2012 r.? - zapytała Wassermann.

- Nic mi o tym nie wiadomo - odpowiedział P.

Świadek dodał, że pamięta weryfikację BOR w kwietniu 2012 r. dla marszałka Borusewicza.



- Nic mi o tym nie wiadomo - odpowiedział P.



Świadek dodał, że pamięta weryfikację BOR w kwietniu 2012 r. dla marszałka Borusewicza.

12:33 Teraz pytania zadaje przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann. 12:32 - Czy księgowość była prowadzona w sposób rzetelny? - zapytał Krajewski, na co świadek odpowiedział, że tak. 12:30 - Ja odpowiadałem za księgowość spółki Amber Gold, a prowadziło ją w sumie 14 osób - powiedział świadek. Nie był jednak w stanie wymienić osób, które były zatrudnione w konkretnym okresie czasu. 12:28 Świadek podkreślił, że Danuta Misiewicz była zatrudniona jako dyrektor finansowy grupy Amber Gold. 12:25 - Pani Danuta Misiewicz nigdy nie była księgową Amber Gold - oznajmił P. Świadek dodał jednak, że Misiewicz miała dostęp do wszystkich kont bankowych grupy Amber Gold. 12:20 Świadek przyznał, że spotkał się w Złotych Tarasach z dwoma dziennikarzami "Gazety Wyborczej".

Marcin P. przed komisją śledczą ds. Amber Gold po raz pierwszy stanął 28 czerwca. Witold Zembaczyński, jeden z członków sejmowej komisji śledczej zauważył wtedy, że P. dostał „ekskluzywną szansę” wyjaśnienia tej sprawy. – Nie mam kompletnie nic do zwrócenia Polakom – odparł jednak P. Świadek nie zgodził się również, by nazywać Amber Gold „piramidą finansową”.

– Wszyscy pracownicy spółki Amber Gold, którzy się nie zwolnili dobrowolnie, powinni również zasiadać na ławie oskarżonych, bo wiedzieli, jak ta spółka zarabia, funkcjonuje, jakimi wzorami się posługuje. To nie było stado 500 baranów, które szło ślepo i wykonywało polecenia – wyjaśniał Marcin P. podczas przesłuchania, które trwało około 6 godzin.

Świadek przekonywał również, że nie ma na celu, by kogoś pogrążyć swoimi zeznaniami. – Jeśli ktoś myśli, że liczę na współpracę, bo dzięki temu coś dostanę, to jest w błędzie. Na nic nie liczę z państwa strony – oznajmił członkom komisji.

Przebieg całego przesłuchania Marcina P., które odbyło się 28 czerwca można prześledzić na Wprost.pl.

Komisja ds. Amber Gold

Amber Gold, założone w 2009 roku w Gdańsku przez małżeństwo Marcina i Katarzynę P., doprowadziło ponad 11 tys. klientów spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ok. 668 mln zł. Komisja śledcza ds. Amber Gold na zamkniętym posiedzeniu zdecydowała, że złoży dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów, którzy prowadzili sprawę Amber Gold.