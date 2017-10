Lublin. Kobieta zmarła w szpitalu w niewyjaśnionych okolicznościach

Prokuratura Regionalna wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 29-letniej kobiety w szpitalu klinicznym w Lublinie. Pacjentka została przyjęta na oddział kardiologiczny. W piątek 27 października kobieta miała przejść zabieg usunięcia elektrody rozrusznika serca. Podczas operacji wystąpiły komplikacje, w wyniku których kobieta zmarła. Mimo tego, że lekarze stwierdzili zgon, sekcja zwłok nie została przeprowadzona. Rzecznik szpitala Marta Podgórska powiedziała, że w ocenie lekarzy przyczyna śmierci była jednoznaczna, dlatego też nie zdecydowano się na przeprowadzenie sekcji zwłok. Jak podaje TOK FM, przyczyną śmierci kobiety miało być wykrwawienie.

Nie wiadomo jednak, dlaczego w ogóle do niego doszło. Sprawą zajęła się już Prokuratura Regionalna. Śledztwo jest prowadzone w kierunku art. 160 kodeksu karnego, który mówi o narażeniu na niebezpieczeństwo utarty życia, a także art. 155, który jest poświęcony nieumyślnemu spowodowaniu śmierci. Osoba, która złożyła w tej sprawie zawiadomienie (pod własnym imieniem i nazwiskiem) twierdzi, że zabieg był wykonywany nową metodą laserową, a podczas operacji lekarze spanikowali, ponieważ pojawiło się bardzo dużo krwi.

Rodzina zmarłej przyznała w rozmowie z TOK FM, że 29-latka była niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Według bliskich kobiety, kiedy była ona przyjmowana do szpitala, lekarze mówili jedynie o wymianie stymulatora, a nie usuwaniu elektrody. Podczas zabiegu rodziny nie było ze zmarłą, ponieważ jej krewni uznali, że jest to zwykła procedura, a kobieta miała stymulator już od dawna. Rodzina pacjentki skarży się, że nikt z personelu szpitala nie chciał im wyjaśnić, co tak naprawdę stało się podczas zabiegu. W klinice w Lublinie toczy się wewnętrzne postępowanie dotyczące wyjaśnienia okoliczności śmierci kobiety.