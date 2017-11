Jarosław Gowin powołał nowe ugrupowanie. Paweł Kukiz życzy „miłego spółkowania”

W sobotę 4 listopada odbył się Kongres Polski Razem Zjednoczonej Prawicy oraz Konwencja Zjednoczeniowa Polski Razem, Republikanów, środowisk wolnościowych i samorządowych. Formacje tworzą nowe ugrupowanie polityczne. Podczas spotkania wicepremier Jarosław Gowin zaprezentował nową nazwę partii – Porozumienie.

Ważnym punktem konwencji było odczytanie listu od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który z powodów zdrowotnych nie pojawił się osobiście na PGE Narodowym. „Bardzo się cieszę, że zakładacie Państwo nową partię która wyłania się nie z podziału jakiejś istniejącej formacji, ale z twórczego aktu konsolidowania najbliższych sobie środowisk ideowo-politycznych. Jeszcze bardziej się cieszę, że to poszerzone o nowe kręgi ugrupowanie wzbogaci naszą wspólnotę polityczną, jaką stanowi obóz Zjednoczonej Prawicy” – pisał Kaczyński w liście przedstawionym przez Mariusza Błaszczaka.

Dużo miejsca postaci prezesa PiS w trakcie przemówienia poświęcił szef nowego ugrupowania. Jarosław Gowin przyznał, że nie zawsze zgadza się z prezesem PiS, jednak ma zaufanie do jego przywództwa. Zaznaczył, że Jarosław Kaczyński jest "architektem" koalicji oraz autorem najważniejszych punktów programu obozu rządzącego.

Te wyraźne powiązania między PiS a Porozumieniem nie umknęły uwadze Pawła Kukiza. „Dziś Gowin powołał do życia nowe ugrupowanie polityczne, które ma skupiać »wolnościowców« i »republikanów«. Co prawda głosować będą zgodnie z (daleką od wolnościowej) doktryną PiS ale za to »nie będą się cieszyć«” – napisał na Facebooku lider Kukiz'15, nawiązując do słynnego głosowania Jarosława Gowina nad ustawą o Sądzie Najwyższym.

Paweł Kukiz nie omieszkał skomentować także nazwy nowej formacji – Porozumienie. „Ładnie, ale jeszcze ładniej brzmiałoby »PzP« czyli »Porozumienie z Prezesem«” – napisał żartobliwie polityk. „Nowemu ugrupowaniu życzę spełnienia marzeń, czyli opanowania jak największej ilości spółek skarbu Państwa i, generalnie, miłego spółkowania” – skwitował.