Niemiecki attaché tłumaczy słowa szefowej resortu obrony o Polsce

Sprawa dotyczyła kontrowersyjnej wypowiedzi niemieckiej minister obrony, z której ust padły słowa o wspieraniu „zdrowego, demokratycznego oporu” młodej generacji w Polsce. Attaché tłumaczył, że zdanie to zostało wyrwane z kontekstu, ponieważ cała wypowiedź o Polsce i o innych krajach Europy Wschodniej miała pozytywny wydźwięk. Powiedział także, że minister udzieliła wywiadu w programie typu talk-show i nie może on być brany jako oficjalne stanowisko rządu Niemiec.

Sprawę skomentowała także rzeczniczka niemieckiej ambasady, Christina Wegelein. – Najważniejsze jest dla nas to, by podkreślić, że wypowiedź pani minister padła podczas talk-show. Polityka niemiecka zwykle nie jest kształtowana podczas takich audycji – powiedziała. Według niej, ze strony Niemiec sprawa się kończy, ponieważ „to nie jest duża sprawa”.

„Zdrowy demokratyczny opór”

W jednym z programów publicystycznych nadawanych w telewizji ZDF niemiecka szefowa resortu obrony mówiła o zdrowym demokratycznym oporze młodego pokolenia w Polsce”, który jej zdaniem powinien być wspierany. Swoją opinię oparła ona o relacje dzieci, które studiowały w Polsce w ramach programu Erasmus w trakcie zmiany władzy.

Szef polskiego MSZ stwierdził, że jest to pierwszy przykład ujawnienia chęci Niemiec do ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. – Jest to jedno z pierwszych tak dobitnych oświadczeń, które nie wiem czy zapowiada, czy jest przyznaniem się do tego, że strona niemiecka ingeruje w życie polityczne w Polsce – tłumaczył minister.

Bardziej stanowczo zareagował szef MON, Antoni Macierewicz. W związku z wypowiedzią Ursuli von der Leyen nakazał on Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych płk. Tomaszowi Kowalikowi wezwanie attaché obrony Niemiec celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie.

Ministerstwo obrony Niemiec wydało oświadczenie w sprawie słów szefowej resortu. „Minister podkreśliła swoje uznanie dla polskiej historii i dla roli Solidarności, dzięki której Polska wzmocniła swoją pozycję. Pani von der Leyen podkreśliła, że w UE chodzi o wewnętrzny proces polegający na zabezpieczeniu i wzmocnieniu wspólnych wartości europejskich, i podjęcie dialogu przy różnicach poglądów” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez telewizję Polsat News.

