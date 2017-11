Brytyjczyk nakręcił niezwykły film o rtm. Pileckim. „Wyobraź sobie, że idziesz na pewną śmierć”

Patrick Ney to dziennikarz i bloger, który pochodzi z Ipswich we wschodniej Anglii. Od 2010 roku mieszka w Polsce. Pracował m.in. w Ambasadzie Brytyjskiej oraz Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej. Mimo tego, że jeszcze siedem lat temu nie znał ani słowa po polsku, dzisiaj nagrywa filmiki promujące polską historię. Brytyjczyk prowadzi kanał na Youtube oraz prowadzi profil na Facebooku, gdzie jest znany jako Paddisław Wędrowniczek, w którym zamieszcza nagrania pokazujące jego doświadczenia z naszym krajem.

Kilka dni temu na profilu blogera pojawiło się nagranie poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. „Wyobraź sobie, że idziesz na pewną śmierć. Wyobraź sobie, że zgłaszasz się do piekła na ziemi. Czy miałbyś siłę to zrobić? Czy starczyłoby ci odwagi? Jeden człowiek się nad tym nie zastanawiał. Był odpowiedzią” – zaczyna swoją opowieść Patrick Ney. W nagraniu wykorzystano archiwalne zdjęcia rotmistrza. Ponadto, bloger rozmawiał także z synem rotmistrza Andrzejem. W ciągu zaledwie kilku dni film stał się hitem internetu. Na facebookowym profilu dziennikarza obejrzało go ponad 3,5 miliona internautów.