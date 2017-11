Samolot lądował z płonącym silnikiem. Wszystko nagrał pasażer

Zdarzenie miało miejsce nocą we wtorek 7 listopada. Na nagraniu widać, że z silnika podchodzącej do lądowania maszyny wydobywają się płomienie. „Na pokładzie samolotu, który lądował, byli tylko członkowie załogi, nie było pasażerów. Nikt nie został ranny. Prowadzone jest śledztwo” – poinformowały na Twitterze władze lotniska.

Komunikat wydały także linie Hawaiian, do których należał Airbus A330. Na Twitterze poinformowano, że doszło do pożaru lewego silnika, który został ugaszony po lądowaniu. CBS News podaje, że maszyna leciała z Paine Field do portu lotniczego Seattle-Tacoma.