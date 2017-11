MSZ Ukrainy w trybie pilnym wzywa ambasadora RP. Minister Waszczykowski nie komentuje sprawy

„Wzywamy w trybie pilnym ambasadora Polski na Ukrainie w związku z niewpuszczeniem sekretarza Państwowej Komisji Międzyresortowej Światosława Szeremety do Polski” – obwieściła za pośrednictwem Twittera rzeczniczka ukraińskiej dyplomacji Mariana Beca. To ciąg dalszy toczącego się od niedawna sporu o pomniki i groby Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce. Tamtejszy IPN wstrzymał pozwolenie na prowadzenie przez Polaków ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej po tym, jak w kwietniu tego roku aktywiści Ruchu Narodowego rozebrali na Podkarpaciu pomnik poświęcony „Bohaterom UPA walczącym o wolną Ukrainę„.

Wydawało się, że konflikt zostanie zażegnany dzięki mediacji Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Sugerował to optymistyczny komunikat opublikowany w piątek 17 listopada. „Strony wspólnie uzgodniły, że zakaz poszukiwań i ekshumacji na terytorium Ukrainy winien zostać zniesiony, a wspólne prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy powinny zostać wznowione. W tym kontekście strony zgodziły się, aby rekomendować swoim rządom, aby w najbliższym czasie odbyło się w tym celu spotkanie pomiędzy Wicepremierem Piotrem Glińskim a Wicepremierem Pawło Rozenko” – mogliśmy przeczytać na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

W sobotę 18 listopada do Polski nie został jednak wpuszczony sekretarz ukraińskiej państwowej komisji do spraw upamiętnień żołnierzy i ofiar wojen oraz politycznych Światosław Szeremeta. Zmierzał do Łańcuta na uroczystości upamiętniające ukraińskich żołnierzy. Pogranicznicy poinformowali go, że ma roczny zakaz wjazdu do Polski. Ponadto miano mu przekazać, że ma taki sam zakaz wjazdu do strefy Schengen. Pytany o komentarz minister Waszczykowski nie chciał odnieść się do zaistniałej sytuacji.