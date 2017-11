Miliard na koleje w Polsce Wschodniej

Umowy o dofinansowanie dotyczą projektów kolejowych w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i świętokrzyskim. – Wraz z podpisaną w grudniu umową na odcinek Lublin – Stalowa Wola/Rozwadów, to w sumie już ponad 2 mld zł (w tym 1,36 mld zł EFRR) na inwestycje kolejowe w makroregionie i ponad 420 km nowoczesnych torów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oczekujemy ich pozytywnego wpływu na przewozy pasażerskie: skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania powinna zwiększyć mobilność mieszkańców i poprawić dostępność rynków pracy. Istotnym rezultatem będą także bardziej efektywne i opłacalne przewozy towarowe– podkreśla wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak

Koleją szybciej ale bezpiecznie

Inwestycje będą polegały na modernizacji torów wraz z budową i odnowieniem wybranych elementów infrastruktury towarzyszącej (przystanki, wiaty, kładki dla pieszych). Komfort podróży podniosą wyremontowane perony i nowoczesne systemy obsługi pasażerów dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zmodernizowane zostaną także wybrane dworce: Białystok, Olsztyn Główny, Olsztynek, Nidzica, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Czeremcha, Skarżysko Kamienna. W sąsiedztwie niektórych dworców powstaną parkingi typu P&R (m.in. Białystok, Skarżysko Kamienna, Siemiatycze), a w Białymstoku i Olsztynie, we współpracy z władzami samorządowymi, zostaną oddane do użytku nowoczesne, zintegrowane z komunikacją miejską węzły przesiadkowe.

Wyremontowanymi torami pociągi pojadą szybciej. Możliwe będzie podróżowanie z maksymalną prędkością do 120 km/h i 80 km/h dla pociągów towarowych, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa ruchu. Skróci się również czas przejazdu pociągów pasażerskich, między innymi z Warszawy do Olsztyna – o około 25 minut, a na odcinku Białystok – Czeremcha – Siemiatycze o ok. 20 minut. Zwiększy się także przepustowość linii. Przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę połączeń, a na pewnych odcinkach przywrócić regularne połączenia (m.in. Skarżysko-Kamienna – Sandomierz).

Efektem inwestycji będzie również zwiększenie bezpieczeństwa podróży. Prace inwestycyjne obejmą instalację nowoczesnych systemów Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK), budowę nowych i modernizację istniejących przejazdów kolejowych, a także wymianę rozjazdów. Zrewitalizowane lub przebudowane zostaną obiekty inżynieryjne (przepusty i mosty, wiadukty) oraz urządzenia telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

– W perspektywie najbliższych lat zamierzamy stworzyć zupełnie nowe możliwości dla transportu kolejowego w Polsce Wschodniej. Korzyści jakich się spodziewamy odczują nie tylko mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy. Wierzymy, że Ci, którzy do tej pory obawiali się przewozów towarowych koleją, teraz będą wykorzystywali je częściej – wskazuje wiceminister Hamryszczak.

– Zwiększenie udziału przewozów towarowych koleją spowoduje odciążenie dróg, a więc ułatwi ich utrzymanie w dobrym stanie a także ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza. Możemy więc mówić również o wymiernych korzyściach w wymiarze finansowym i ochrony środowiska– podsumował wiceminister rozwoju.