RMF: PiS może dążyć do wymiany całego składu PKW? Pojawiło się dementi

Państwowa Komisja Wyborcza niezbyt entuzjastycznie odpowiedziała na propozycje zmian w prawie wyborczym, przedstawiane przez siłę rządzącą w parlamencie. Jej zdaniem PiS w zbyt krótkim okresie chce zmienić zbyt wiele. Odnosząc się do propozycji posłów, szef PKW Wojciech Hermeliński zasugerował im brak odpowiedniej wiedzy na temat procesu wyborczego w praktyce. Stwierdził obrazowo, że nowe rozwiązania wyglądają, "jakby układał je mały Kazio", ktoś bez pojęcia o wyborach. Przedstawiciele PKW oraz Krajowego Biura Wyborczego zaznaczają też, że przy wprowadzeniu nowego systemu informatycznego zabraknie czasu do jego testów. Może to skończyć się podobnie jak w 2014 roku, kiedy doszło do wielkiego zamieszania wokół wyborów, a głosy ostatecznie liczono ręcznie.

Czytaj także:

PKW krytycznie o zmianach autorstwa PiS w ordynacji wyborczej. „Przepisy układał mały Kazio”

Jak ustaliło RMF FM, posłowie PiS mogą nie chcieć współpracy z komisją kwestionującą ich założenia. Jak nieoficjalnie podaje reporter radia, rozważają drogę na skróty – wymianę członków PKW na innych, bardziej otwartych na zmiany proponowane przez partię. O tym, czy potwierdzą się kuluarowe informacje RMF FM, być może dowiemy się już we wtorek 28 listopada na posiedzeniu nadzwyczajnej komisji w sprawie nowelizacji kodeksu wyborczego. To właśnie na sejmowej komisji PiS mogłoby wprowadzić poprawkę, umożliwiającą wymianę składu PKW. Obecny projekt zakłada taką wymianę dopiero w 2019 roku.

Sprawę skomentowała już rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. – To plotka, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością – powiedziała na konferencji w Sejmie. Wiadomość została podana dalej także przez twitterowy profil PiS.

Czytaj także:

PKW krytycznie o propozycji zmian w ordynacji wyborczej. „Zamęt i ogromny wzrost kosztów”